حسين فدايي عضو كميسيون مركزي نظارت بر انتخابات شوراها شد

به گزارش خبرنگار پارلماني"مهر"، پيش از اين محسن كوهكن نماينده لنجان عضو اين هيات بود.

اين انتخابات در اجراي ماده 53 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شهرداران ناظر بر ماده 73 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور انجام شد.

گفتني است، حسين فدايي آشتياني نماينده تهران و دبير كل جمعيت ايثارگران و قدرت الله ايماني نماينده خرم آباد كانديداي عضويت در هيات مذكور بودند كه از مجموع 210 راي ماخوذه ، فدايي نماينده تهران با 107 راي و ايماني 100 راي كسب كردند كه در نتيجه آن حسين فدايي به عنوان عضو در هيات مركزي نظارت بر امر انتخابات شوراهاي اسلامي انتخاب شد.