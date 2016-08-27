رضا امینی رئیس شورای شهر اصفهان باقی ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز شورای شهر اصفهان رضا امینی با کسب ۱۴ رای، مجددا رئیس شورای شهر اصفهان شد.

در جلسه امروز همه اعضای شورای شهر به جز کریم داوودی حضور داشتند که بدین ترتیب تعداد اعضای حاضر در جلسه ۲۰ نفر بود و رای گیری برای انتخاب، رئیس، نایب رئیس، منشی‌های شورا و سخنگو با حضور همین تعداد برگزار شد.

در رای گیری برای انتخاب ریاست شورا فقط، رضا امینی کاندید شد که با ۱۴ رای رئیس شورای شهر اصفهان باقی ماند.

در ادامه رای گیری هم احمد شریعتی با ۱۵ رای به عنوان نایب رئیس انتخاب شد.

برای تصدی منشی‌گری شورا هم سه نفر از جمله ندا واشیانی پور، محمدرضا فلاح و علیرضا نصر اصفهانی کاندید شدند؛ که نصراصفهانی و واشیانی‌پور در مجموع با ۱۴ رای به عنوان منشی‌های شورا انتخاب شدند.

محمدرضا فلاح نیز تنها موفق به کسب شش رای شد.

واشیانی پور همچنین با کسب ۱۴ رای سخنگوی شورای شهر اصفهان باقی ماند.