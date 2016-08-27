به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین بخش از نمایش فیلم در فصل تابستان «سینما تک» موزه با عنوان «سینما و معماری» از روز یکشنبه ۷ شهریورماه ساعت ۱۷ با اکران هشت فیلم آغاز می‌شود که در اولین روز فیلم «سرچشمه» به کارگردانی کینگ ویدور محصول سال ۱۹۴۹ به مدت ۱۱۲ دقیقه به زبان اصلی و با زیر نویس فارسی در سالن سینما تک موزه هنرهای معاصر تهران به نمایش درمی‌آید.

همچنین فیلم های «درخشش» به کارگردانی استنلی کوبریک، «برزیل» به کارگردانی تری گیلیام، «زنگ تفریح» به کارگردانی ژاک تاتی، «میم را به نشانه مرگ بگیر» به کارگردانی آلفرد هیچکاک، «کشتی روسی» به کارگردانی الکساندر ساکوروف، «نمایش ترومن» به کارگردانی پیتر ویر و فیلم «مطب دکتر کالیگاری» به کارگردانی رابرت وینه تا ۳۱ شهریور ماه در روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته به نمایش در می آید.

«سرچشمه» یکی از فیلم‌های پیچیده و چندلایه‌ هالیوود است و تنها فیلمی که واقعاً درباره‌ معماری است. معماری در این فیلم صرفاً نقش پس‌زمینه را ایفا نمی کند بلکه درون‌مایه‌ اصلی داستان است. همچنین در این فیلم زیبایی‌شناسی با اخلاق اجتماعی پیوند می‌خورد و کش‌ و قوس‌های روابط بین شخصیت‌ها به موازات دغدغه‌های معمارانه درباره‌ شرافت و ارزش اخلاقی به تصویر کشیده‌ می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای استفاده از برنامه های نمایش فیلم در فصل تابستان، روزهای یکشنبه و چهارشنبه هر هفته به موزه هنرهای معاصر تهران، واقع در خیابان کارگر شمالی مراجعه کنند.