آزمایشگاه تمام وقت دامپزشکی در خراسان جنوبی راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی، علیرضا رفیعی پور مدیرکل دامپزشکی استان در این خصوص گفت: این آزمایشگاه با زیر بنای ۸۰ متر مربع و هزینه کرد بیش از دو میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال در بیرجند راه اندازی و آغاز به کار کرد.

وی با بیان اینکه دو آزمایشگاه پاره وقت در مرکز استان فعالیت دارند، افزود: ارائه خدمات بهداشتی به صورت تمام وقت کمک قابل توجهی به سرعت بخشیدن به تشخیص بیماری‌ها می‌شود.

وی انجام آزمایشات در تشخیص و درمان بیماری‌ها و همچنین جلوگیری از مصرف بی رویه داروها در دام و طیور به متخصصان کمک قابل توجهی می‌کند.

رفیعی پور با بیان اینکه آزمایشات غیر حاکمیتی نظیر سرولوژی، میکروبیولوژی و آنالیز مواد غذایی در این آزمایشگاه قابل انجام است، افزود: با افتتاح و شروع به کار این مجموعه خدمت رسانی به دامداران منطقه در حوزه آزمایش و تشخیص به نحو مطلوب‌تری انجام خواهد شد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی یادآور شد: تشخیص دقیق بیماری‌های دامی و همچنین نظارت برکیفیت فرآورده های خام دامی بدون انجام آزمایشات تخصصی در آزمایشگاه امکان پذیر نیست.

وی عنوان کرد: تامین بهداشت و سلامت جمعیت دام، طیور، آبزیان و فرآورده های خام دامی و نظارت وکنترل بربیماری های مشترک انسان و دام جزء وظایف سازمان دامپزشکی است که امیدواریم با راه اندازی این مرکز گام های بلندی در راه ارتقای بهداشت و سلامت برداریم.