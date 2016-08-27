۹۸ هزار تن گندم در استان سمنان خریداری شد/ مرغ سبز در راه بازار

سید حسن میرعماد در گفتگو با خبرنگار مهر، در حاشیه حضور وزیر علوم در آئین افتتاح فازدوم کارخانه آرد شاهرود ضمن بیان اینکه در سال ۹۲ تنها ۵۵هزار تن گندم تولیدی استان سمنان از سوی دولت خریداری شده بود، گفت: در سال جاری این میزان به ۹۸هزار تن رسیده است و این مقدار گندم منهای انبار مایحتاج کشاورزان و خرید گندمی است که توسط شرکت های خدماتی، خصوصی، حمایتی و تعاون روستایی برای بذر مردم صورت گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه در سال جاری، میزان تولید گندم نسبت به سال گذشته ۳۹درصد افزایش داشته، افزود: خرید گندم همچنان ادامه دارد و دولت در این زمینه همت و سرمایه گذاری ویژه ای کرده است.

مرغ سبز در راه بازار

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان درباره تسهیلات دولتی بخش کشاورزی نیز گفت: دولت برای توسعه کشت گلخانه ای با وجود خشکسالی های اخیر تسهیلات پرداخت می کند و علاقمندان می توانند برای دریافت این تسهیلات به دفاتر جهاد کشاورزی مراجعه کنند، همچنین ما معتقدیم این یک فرصت است که مقدمات کار برای کشت گلخانه ای به صورت وسیع تر از گذشته صورت گرفته و امیدواریم بتوانیم طرح های جدیدی را در این زمینه طی سال جاری آغاز و یا افتتاح کنیم.

میرعماد با اشاره به این مطلب که در زمینه تولیدات دام و طیور فعالیت های خوبی در استان سمنان انجام شده است، گفت: در سال جاری تولید گوشت و محصولات دام و طیور استان در سال جاری به ۵۵ هزار تن خواهد رسید همچنین باید گفت استان در حال حاضر ۱۲ هزار تن تولید تخم مرغ دارد و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این مقدار به ۱۵هزار تن افزایش خواهد یافت.

وی از آغاز توزیع مرغ سبز در استان خبر داد و اظهار داشت: قرار است این نوع مرغ که بدون آنتی بیوتیک است در کنار مرغ های روزانه با برچسب کنترل و نظارت اداره دامپزشکی استان سمنان توزیع شود همچنین بخش تولید این مرغ های سبز آمادگی توسعه را دارد اما باید فرهنگ را بین مصرف کنندگان ترویج دهیم تا بازار این محصول مفید برای سلامت جامعه، در استان به وجود آید.

ساماندهی اراضی در دستور کار است

رئیس جهاد کشاورزی استان سمنان با اشاره به این مطلب که برای نخستین بار دولت در استان، بحث ساماندهی اراضی کشاورزی را آغاز کرده است، گفت: در این زمینه ۴۵ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده و خوشبختانه این کار از غرب استان شروع شده و امیدواریم در سالجاری بتوانیم با سرعت بیشتر کاری را انجام دهیم.

میرعماد همچنین اضافه کرد: اگر اعتبارات ویژه این بخش تحقق یابد، بیش از ۸۵درصد از اراضی استان را ساماندهی خواهیم کرد و امیدواریم مشکلاتی که مردم در بخش مالکیت دارند با اجرای این طرح در استان برطرف شود.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون پیگیری طرح های بیابانزدایی و آبخیز داری که جزء سیاست اصلی وزارتخانه است، افزود: با توجه به محدودیت منابع آب و بارندگی اندکی که وجود دارد، طرح های آبخیزداری از پراکنش مناسب زمانی و مکانی برخوردار نیست و ادامه این طرح ها نیازمند اجرای مباحث آبخیز داری، بیابانزدایی وکانون فرسایش بادی در استان است چرا که اگر در این زمینه طرح ها اجرا نشود خسارت زیادی به زیر ساخت های اقتصادی وارد می شود.

۳۸طرح در استان سمنان افتتاح شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره اقدامات مثبت این نهاد در سال جاری گفت: ۳۸ طرح در خرداد ماه سال جاری و به مناسبت هفته جهاد کشاورزی به بهره برداری رسیدند.

میرعماد افزود: این طرح ها با اعتباری بالغ بر ۱۴۰میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد و خدا را شاکریم که با تلاش دولت امروز ۹۰درصد از نیازهای غذایی مان در استان تامین می شود.

وی از نوسازی ناوگان کشاورزی در استان خبر داد و افزود: بیش از ۴۰میلیارد تومان هزینه و تسهیلات یارانه دار در این بخش پرداخت شده است و با این وجود باید گفت ضریب مکانیزاسیون در استان بسیار بالا است همچنین هم اکنون بدون محدودیت دولت تسهیلاتی برای مکانیزاسیون و نوسازی ناوگان کشاورزی به خصوص ادوات در اختیار قرار می دهد و در حال حاضر هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.