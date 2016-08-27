حافظ قرآن سکولار نمی خواهیم/کانون خانواده مهمترین هدف دشمن

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد حاجی ابوالقاسم دولابی ظهر شنبه در اولین همایش تخصصی حافظان قرآن کریم، افزود: همایش تخصصی حافظان قرآن کریم در تمام استانها در حال برگزاری است و با هدف افزایش حافظان قرآن کریم واینکه دور هم جمع شوند تا فعالیت های قرآنی و حفظ قرآن در کشور گسترش پیدا کند.

وی اظهار کرد: اگر سلاح ما قرآن باشد حمله و هجمه دشمن موثر نیست و امروز حمله دشمن معنوی است و مادی نیست و قرآن کریم دستور داده که در مقابل کفار باید ایستاد.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز هجمه کفار به فرهنگ از همه ابعاد در حال شکل گیری است و فرهنگ خانگی، اقتصادی، سیاسی را در جامعه ما سایه انداخته است بنابراین دشمن به دنبال ترویج و معرفی کفر در جامعه اسلامی است و با ترویح اشرافی گری و سوق دادن مردم به مصرف کالاهای کاذب فرهنگ کفار را ترویج داده است.

دولابی تاکید کرد: کانون خانواده مهمترین هدف دشمن برای هجمه فرهنگی است و امروز گسترش طلاق در کشور، اعتیاد وگرایش جوانان به مصرف مواد مخدر صنعتی که به مراتب خطر ناک تر از سنتی است در جامعه گسترش یافته و تنها هدف دشمن جایگزینی فرهنگ کفار بر فرهنگ اسلامی است.

وی افزود: با ابزار قرآن باید به جنگ با کفار رفت و باید امروز همه به سلاح قرآن مسلط باشند و باید از ظرفیت های زیادی که در کشور وجود دارد از سلاح قرآن بهره بگیریم.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: باید حافظان قرآن کریم بیایند برای نهادینه فرهنگ قرآن کریم اقدامات موثر ی را انجام دهند و هر حافظ قرآن کریم با توجه به اقتضای سنی خود جلسات قرآنی در محله ها تشکیل دهد.

دولابی افزود: دوره ما، دوره جنگ است و باید با دشمن مقابله کرد و اولین قدم و گام ترویج و گسترش فرهنگ قرآنی است و حافظان قرآن کریم باید به لحاظ معنوی و آشنایی با قرآن خود را توسعه بدهند و به معنای قرآن مسلط بوده است.

وی تصریح کرد: ما حافظ قرآن سکولار نمی خواهیم بلکه حافظ قرآنی می خواهیم که قدرت تشخیص حق و باطل را داشته باشد و در موضع گیری های سیاسی بتواند شاگردان خوبی را تربیت کند.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در حوزه های علمیه باید حفظ قرآن کریم با اهرم های تشویقی دنبال شود و دوره ، دوره جهاد کبیر است و دایره ای وسیع تر از جهاد اکبر و اصغر دارد.

دولابی افزود: وجود جامعة‌القرآن‌الکریم با ۴۰ شعبه و موسسه دارالقرآن‌الکریم با ۱۴ شعبه از جمله این مراکز است که قاریان و حافظان خوبی نیز تربیت کرده است و امروز هم باید فرهنگ قرآن و آشنایی با قرآن در جامعه گسترش پیدا کند و حافظان به سلاح معنوی مسلح شوند و با درج نوشته و مقاله در شبکه های اجتماعی در مقابل هجمه های ضد اسلامی و فرهنگی کفار مقابله کنند.

نماینده مردم استان زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: خواهران حافظ قرآن در زمینه جهاد پیشتاز هستند و می توانند با رعایت قواعد خاص در فضای مجازی فعالیت های قرآنی را تعمیق دهند.