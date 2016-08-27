دولت به وضع معیشتی، رفاه و جیب مردم توجه کند

به گزارش خبرنگار مهر، ضیاء الله اعزازی شنبه در حاشیه برگزاری دومین جشنواره ملی «کباب بناب» ضمن تقدیر و تشکر از زحمات نماینده قبلی شهرستان در خصوص ثبت کباب بناب در فهرست آثار ناملموس فرهنگی، از مسئولان میراث فرهنگی، شورای اسلامی شهر و شهردار بخاطر برپایی این جشنواره تقدیر کرد.

وی با اشاره به استقبال خوب مردم از برگزاری چنین جشنواره هایی و در کنار آن برگزاری برنامه های شاد و مفرح موسیقی سنتی و کارهای فرهنگی از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خواست برگزاری چنین برنامه هایی استمرار یابد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی همچنین با گرامیداشت هفته دولت و تقدیر و تشکر از زحمات دولتمردان تصریح کرد: از دولت می خواهیم درکنار اجرای طرح های مختلف و ارائه خدمات به مردم به وضع معیشتی و رفاه مردم و جیب آن ها نیز توجه کنند و این مطالبه ما به عنوان نماینده از دولت است.