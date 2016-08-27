هشدار به سازمان میراث فرهنگی درباره تأسیس دانشگاه هنرهای اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به اینکه استاد فرشچیان از مفاخر فرهنگی و هنری کشور است در خصوص دانشگاه هنر اسلامی گفت: آقای فرشچیان سال ها است که به دنبال راه اندازی این دانشگاه بود و نهایتا شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتکرانه این کار را جلو برد.

وی افزود: از استاد فرشچیان هم بپرسید خواهد گفت که هیچ کس این مسئله را پیش نبرده است و علیرغم مراجعه وی به همه دستگاه هایی که مرتبط با این قضیه بودند ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که این مهم را پیگیری و اساسنامه آن را تصویب کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه تصریح کرد: ما ماموریت اجرایی شدن این دانشگاه را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سپردیم و آنها اکنون باید این امر را اجرایی کنند و اگر لازم به همکاری باشد بازهم انجام خواهیم داد و امروز با افتخار می گوییم که این کار را انجام داده ایم.

مخبر اظهار داشت: برای تحقق و اجرایی سازی این دانشگاه، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی پذیرش این مسئولیت بودند و اگر سازمان میراث فرهنگی همچنان در این قضیه تاخیر کند، ممکن است در خصوص واگذاری مسولیت آن به این سازمان، تجدید نظر کنیم.