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۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۲:۳۶

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کرد:

هشدار به سازمان میراث فرهنگی درباره تأسیس دانشگاه هنرهای اسلامی

هشدار به سازمان میراث فرهنگی درباره تأسیس دانشگاه هنرهای اسلامی

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اگر سازمان میراث فرهنگی همچنان در قضیه تاسیس دانشگاه هنرهای اسلامی تاخیر کند، ممکن است در خصوص واگذاری مسئولیت آن به این سازمان تجدید نظر کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به اینکه استاد فرشچیان از مفاخر فرهنگی و هنری کشور است در خصوص دانشگاه هنر اسلامی گفت: آقای فرشچیان سال ها است که به دنبال راه اندازی این دانشگاه بود و نهایتا شورای عالی انقلاب فرهنگی مبتکرانه این کار را جلو برد.

وی افزود: از استاد فرشچیان هم بپرسید خواهد گفت که هیچ کس این مسئله را پیش نبرده است و علیرغم مراجعه وی به همه دستگاه هایی که مرتبط با این قضیه بودند ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت و شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که این مهم را پیگیری و اساسنامه آن را تصویب کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه تصریح کرد: ما ماموریت اجرایی شدن این دانشگاه را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سپردیم و آنها اکنون باید این امر را اجرایی کنند و اگر لازم به همکاری باشد بازهم انجام خواهیم داد و امروز با افتخار می گوییم که این کار را انجام داده ایم.

مخبر اظهار داشت: برای تحقق و اجرایی سازی این دانشگاه، جهاد دانشگاهی و دانشگاه آزاد اسلامی متقاضی پذیرش این مسئولیت بودند و اگر سازمان میراث فرهنگی همچنان در این قضیه تاخیر کند، ممکن است در خصوص واگذاری مسولیت آن به این سازمان، تجدید نظر کنیم.

کد مطلب 3753114
زهرا سیفی

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