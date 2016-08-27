ساخت ساحل مصنوعی ویژه موج سواری در استرالیا

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان شرکت URBNSURF برای طراحی این ساحل مصنوعی از فناوریهای پیشرفته ای استفاده کرده اند که مهمترین آن «ویو گاردن» است. این فناوری امکان تولید امواج متنوع در یک ساحل مصنوعی را فراهم می کند.

تلاش برای راه اندازی سواحل مصنوعی ویژه موج سواری با استفاده از فناوریهای خاص از ۱۲ سال پیش آغاز شده و در حالی که نخستین نمونه آن سال گذشته از ولز بریتانیا راه اندازی شد حالا خبر می رسد که نمونه دیگری از آن به زودی در آستن آمریکا افتتاح خواهد شد. اما آنچه که قرار است در پرت استرالیا ساخته شود از همه نظر مجهز و نوآورانه است.

آنچه که در این شهر بندری ساخته می شود در واقع بخشی از تأسیسات بزرگ ورزشی و تفریحی ۲۲ هکتاری است که در ۹ کیلومتری جنوب این شهر ساخته خواهد شد.

ساحل مصنوعی این مجموعه ۲.۴ هکتار وسعت خواهد داشت و برای راه اندازی آن سالانه به ۲۰ میلیون لیتر آب نیاز است زیرا بخش زیادی از آب این ساحل همواره تبخیر می شود.

یکی از ویژگیهای این مجموعه استفاده از صفحات خورشیدی است تا بخشی از برق مورد نیاز آن از این راه تأمین شود. از این رو می توان این پارک و ساحل مصنوعی آن را در زمره سبز ترین (دوست دار محیط زیست) پروژه های تفریحی و ورزشی جهان به شمار آورد.

طراحان این پروژه تلاش کرده اند تا با استفاده از فناوریهای مختلف این ساحل را شبیه سواحل طبیعی ارایه کنند. در این ساحل مصنوعی انواع تفریحات آبی از جمله موج سواری انجام می شود.

در این ساحل مصنوعی که تا اواخر سال ۲۰۱۸ راه اندازی می شود امواج کوچک و بزرگی تولید می شود که تا ۱.۷ متر ارتفاع دارند.