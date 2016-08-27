تیراندازی در آمریکا ۴ کشته بر جای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در حادثه تیراندازی میان نیروهای پلیس و افراد ناشناس مسلح در شهر «سئوداد میوگوال المن» واقع در مکزیکی در نزدیکی مرز تگزاس در جنوب آمریکا ۴ تن جان خود را از دست دادند.

افراد ناشناسی که گزارش شده مسلح بودند جمعه شب به وقت محلی به سمت ۲ خودروی متعلق به پلیس مکزیک در شهر «سئوداد میگوال المن» حمله کرده که بر اثر آن ۷ تن از نیروهای پلیس و ۲ سرباز زخمی شدند.



بر اساس گزارش پلیس آمریکا درگیری و تبادل آتش میان پلیس و افراد مسلح به سقوط و آتش گرفتن کامیون حامل افراد مسلح منجر شد که در نهایت ۴ سرنشین آن جان خود را از دست دادند.