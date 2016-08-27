سونامی بیکاری داروسازان/گلایه از وزارت بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حمید خیری در مراسم جشن روز داروساز که شب گذشته در سالن همایش های رازی برگزار شد، اظهار داشت: داروسازان در روز گار ما با چالش های متعددی مواجه هستند و ما از وزارت بهداشت توقع داشتیم که پناه داروسازان باشد نه اینکه خود تبدیل به دغدغه خاطر داروسازان شود.

وی که در حضور بیش از دو هزار داروساز و در مقابل برخی از مسئولین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سخن می گفت، ادامه داد: ما به پشتوانه یک صد سال فعالیت صنفی و تشکلی، از برخی تصمیمات در حوزه سلامت نگرانی هایی داریم. این نگرانی ها ممکن است از سوی برخی افراد با عنوان انتقاد و اعتراض و بیانیه دادن تعبیر شود ولی واقعیت این است که ریشه در دلسوزی و آینده نگری داروسازان دارد. ما با صدای بلند دیدگاه ها و نظرات جامعه داروسازان کشور را اعلام می کنیم تا شاید مسئولین نسبت به آن توجه داشته باشند.

خیری ادامه داد: متاسافانه عمده چالش های ایجاد شده برای حوزه داروسازی از ناحیه وزارت بهداشت بوده است. موضوع داروخانه های گیاهی، داروخانه های زنجیره ای، تاسیس داروخانه در کلینیک های ویژه به هرحال یک طرف آن وزارت بهداشت است و این درحالی است که «ما زیاران چشم یاری داشتیم».

وی با اشاره به سونامی بیکاری داروسازان اضافه کرد: در شرایطی که فارغ التحصیلان داروسازی نگران آینده شغلی خود هستند و چشم انداز مثبتی را ترسیم نمی کنند، با چه هدفی توسعه دانشکده های داروسازی دنبال می شود، وقتی استراتژی بکارگیری فارغ التحصیلان داروسازی مشخص نیست، چرا هر روز یک دانشکده داروسازی احداث می شود.

جشن روز داروساز، در حالی برگزار شد که وزیر بهداشت در سفر استانی بود، و داروسازان میزبان وزیر، تعاون کار و رفاه اجتماعی بودند و از تلاش های وی و سازمان تامین اجتماعی در خصوص پرداخت مطالبات داروخانه ها تشکر کردند.