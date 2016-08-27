۳طرح اقتصادی عمرانی در شاهرود به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه و همزمان با پنجمین روز از هفته دولت یک طرح عمرانی و دو طرح اقتصادی شامل فاز اول مجتمع تعاونی مسکن رزمندگان شاهرود، کارخانه ساخت کالاهای بسته بندی صنایع هوایی و کارگاه ساخت ظروف بسته بندی لبنیات با حضور مسئولان نهادهای اجرایی و دستگاه های دولتی در شهرک صنعتی شاهرود به بهره برداری رسید.

اقتصاد مقاومتی راه برون رفت از رکود

معاون عمرانی فرماندار شاهرود در آیین افتتاح این پروژه ها گفت: این طرح ها در راستای اشتغال زایی و همچنین توجه به زیر ساخت های توسعه صنعتی می تواند به پیشرفت و رونق اقتصادی کمک شایانی کند.

ترکمانی در ادامه با اشاره به ضرورت تحقق شعار سال، تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی امروز راه برون رفت کشور از مشکلات و حرکت به سوی توسعه متوازن است و این در حالی است که تحقق شعار سال مورد تاکید مقام معظم رهبری جز در سایه تعامل مردم و دولتمردان میسر نمی شود.

وی با اشاره ضرورت توجه ویژه یادگاران دفاع مقدس، افزود: افتتاح فاز نخست مجتمع مسکونی شرکت تعاونی رزمندگان شاهرود گام کوچکی در راستای حمایت از افرادی است که تمام دارایی خود را برای حفظ اسلام و ایران در طبق اخلاص گذاشته اند و امروز رفع مشکلات آنها در حد توان وظیفه دولتمردان است.

افتتاح دو طرح اقتصادی در شهرک صنعتی

در این مراسم کارخانه ساخت کالاهای بسته بندی صنایع هوایی کشور از قبیل پکیج غذایی مسافران با اعتبار یک میلیارد و ۶۱۰میلیون تومان و ظرفیت اشتغال ۲۳نفر با قابلیت تولید دوهزار و ۱۹۵تن مواد بسته بندی در سال و با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری رسید.

دومین طرح اقتصادی افتتاح شده در این روز کارخانه تولید ظروف بسته بندی لبنیات در راستای ایجاد صنایع تبدیلی در شاهرود با اعتبار دو میلیارد و ۱۵۰میلیون تومان و اشتغال مستقیم ۵۰نفر بود که ظرفیت تولید این واحد صنعتی چهار هزار تن ظروف بسته بندی لبنیات از جمله حلب مقاوم بسته بندی ویژه پنیر و سایر محصولات لبنی با سرمایه بخش خصوصی عنوان شده است.

فاز نخست مجتمع مسکونی تعاونی مسکن رزمندگان شاهرود با افتتاح ۱۶واحد آماده تحویل از ۸۰ واحد این پروژه با اعتبار یکی میلیارد و ۴۴۰میلیون تومان به بهره برداری رسید این واحد های مسکونی ۸۵متری با تسهیلات ۳۰میلیون تومانی و اعتبارات تعاونی احداث شده است.