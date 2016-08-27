نیروی انتظامی نگهدارنده خط قانون و عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علیرضا عبادی پیش از ظهر شنبه در جمع فرماندهان نیروی انتظامی، مرزبانی و قرارگاه محمد رسولالله (ص) خراسان جنوبی اظهار کرد: نظام هستی بر اساس قانون حرکت کرده و نیازمند نگهدارندهای است.
وی با بیان اینکه اگر در ساختار قانون مشکلی ایجاد شود، منجر به پیدایش آسیبها و معضلات میشود، افزود: بسیاری از تصادفات، قاچاق و دیگر جرائم به دلیل قانونشکنی است.
حجتالاسلام عبادی تاکید کرد: بیقانونی در دنیا و آخرت محکوم بوده و باید همه دستگاهها، نهادها و مردم ملزم به رعایت قوانین شوند.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با بیان این مطلب که پرداختن به هر شغلی در جامعه نیازمند احساس امنیت است، افزود: این یگانها امنیت شغلهای مختلف را تأمین میکنند.
وی با بیان اینکه سیستم کاری نیروی انتظامی بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: این افراد در هر کار خیری که دیگر دستگاهها انجام میدهند، شریک هستند.
حجتالاسلام عبادی خطاب به کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی استان، بیان کرد: نباید در انجام وظیفه از دقت و توجه غفلت کنید.
وی با اشاره به تصادفات محور قاین- بیرجند، بیان کرد: عواملی اعم از راننده، مسئولان مربوطه و پیمانکاران ساخت راه نیز در بروز این تصادفات نقش دارند.
سید حجتالاسلام عبادی ادامه داد: نباید ساخت راهها به گونهای طراحی شود که یک مسیر چند بانده و مسیری دیگر نیز بهطور نامطلوبی یکبانده باشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی ادامه داد: همچنین بسیاری از رانندگان به خصوص سرنشینان موتورسیکلت قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت نمیکنند که باید موردتوجه قرار گیرند.
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