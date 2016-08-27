به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری وزیر بهداشت که قرار بود ساعت هفت صبح امروز در استانداری خراسان رضوی برگزار شود، با چند پاسخ کوتاه به تعداد اندکی از سوالات خبرنگاران، به صبحانه خوران وزیر و استاندار تبدیل شد.

براساس اعلام استانداری خراسان رضوی، قرار بود نشست خبری وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ساعت هفت صبح امروز شنبه در استانداری خراسان رضوی برگزار شود که این به اصطلاح نشست، در ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه با حضور حسن قاضی زاده هاشمی در مهمانسرای استانداری خراسان رضوی در فضایی غیررسمی آغاز شد.

پس از پاسخ کوتاه وزیر بهداشت به دو سوال و به پیشنهاد وی، بنا شد خبرنگاران ادامه نشست را بر سر میز صبحانه ادامه دهند، وزیر که به گفته خودش قرار بود در این صبحانه کاری به ادامه سوالات خبرنگاران پاسخ دهد، تنها به دو سوال به صورت کوتاه پاسخ داد و اعلام کرد که این جلسه قرار بوده صبحانه کاری خود و استاندار خراسان رضوی باشد!

پس از اعتراض خبرنگاران، وزیر بهداشت اعلام کرد که بنا بوده جلسه ای مشترک با استاندار خراسان رضوی برگزار شود و نتایج آن را در اختیار خبرنگاران قرار دهند و انگار که روح آقای وزیر هم از نشست خبری بی اطلاع بود.

خبرنگارانی که در ساعات ابتدایی صبح برای پاسخ به پرسش هایشان در به اصطلاح نشست خبری حاضر شدند، دست خالی محل را ترک کردند.

هم اکنون این سوال مطرح است که جای هماهنگی در بین برنامه ریزان استانی و کشوری کجاست و چه کسی پاسخگوی معطلی تعداد زیادی از خبرنگاران است که تنها در راستای عمل به وظیفه خود، در ساعات اولیه صبح به استانداری رفتند اما بی حاصل و نتیجه محفل وزیر و استاندار را ترک گفتند؟