اروپايي ها را به منطق دعوت مي كنيم / تهديدات آمريكا قابل اعتنا نيست

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، آصفي در ادامه كنفرانس خبري در پاسخ به سئوال خبرنگار "مهر" مبني بر محاصره دريايي و زميني لبنان توسط رژيم صهيونيستي، گفت: اين چيزي بود كه ما به آقاي كوفي عنان هم گفتيم. رژيم صهيونيستي همه هنجارهاي بين المللي را نقض كرده است، وقتي از حمله به لبنان نتيجه اي نگرفت محاصره كامل لبنان را انجام داده است.

آصفي اظهار داشت: اين مساله غير قابل قبول است و شوراي امنيت و سازمان ملل بايد هر چه زودتر وارد عمل شود تا مردم لبنان از سختي و تنگي درآيند.

سخنگوي وزارت امور خارجه با بيان اينكه نفس حضور نيروهاي آمريكايي در عراق مزاحمت را تداعي مي كند.

وي در پاسخ به سئوالي مبني بر پيشروي نيروهاي انگليسي به طرف مرز ايران به بهانه جلوگيري از قاچاق سلاح ، گفت: مطمئنا اگر نيروها يا گروه هايي در مرزهاي ايران مشكل ايجاد كنند ، قاطعانه برخورد خواهيم كرد اما اخبار موثق تاييد شده اي در اين باره دريافت نكرده ايم.

آصفي در بخش ديگري از اين كنفرانس خبري در پاسخ به خبرنگاري در خصوص موضوع تحريم ايران به خاطر مواضع هسته اي ، گفت: بحث تحريم را يك بازي وجنگ رواني مي دانم. خودتان را به اين بحث مشغول نكنيد فعلا بايد بر مذاكره تاكيد كرد.

وي در پاسخ به خبرنگاري كه پرسيد نظر شما در خصوص اظهارات سيد حسن نصرالله مبني بر اينكه اگر مي دانستم گروگان گرفتن 2 سرباز چنين فجايعي به بار مي آورد اين كار را نمي كرديم، گفت: اظهارات متفاوتي از ايشان طرح شده است. آقاي سيد حسن نصرالله خودشان بايد در خصوص اظهاراتشان توضيح دهند. من سخنگوي ايشان نيستم.

خبرنگار ديگري پرسيد با وجود انتقاد كوفي عنان از نمايشگاه هولوكاست آيا ايران همچنان بر برگزاري كنفرانس هولوكاست در آينده تاكيد دارد؟ آصفي پاسخ داد: انشاء الله كنفرانس هولوكاست در پائيز برگزار خواهد شد.

خبرنگاري گفت: جمعي از بازماندگان هولوكاست براي رئيس جمهور نامه نوشته اند و خواستار حضور در اين كنفرانس شده اند. آيا ايران با حضور آنان موافقت خواهد كرد كه آصفي اظهار نظر در اين خصوص را به برگزار كنندگان كنفرانس موكول كرد و گفت: طبيعي است ما در كار خودمان چون كار علمي قرار است صورت گيرد ما از ديدگاه هاي مخالفان و موافقان هولوكاست استفاده مي كنيم.

وي اظهار داشت: من اردوگاه هاي جنگ را در آلمان ديده ام و معتقدم در خصوص هولوكاست بسيار مبالغه شده است.

سخنگوي وزارت خارجه درخصوص تاثيرات مذاكرات كوفي عنان در تهران بر مساله هسته اي ايران، گفت: مذاكره با آقاي عنان بسيار مثبت بوده و اميدواريم موثر باشد. آقاي عنان بر مسير مذاكره تاكيد دارند ما هم فكر مي كنيم گفتگو كم هزينه ترين راه براي رسيدن به نتيجه است.

آصفي افزود: اميدواريم طرف اروپايي موضوع هسته اي ايران را حيثيتي نكند.

وي با بيان اينكه اگر منطق حاكم باشد و حقوق جمهوري اسلامي ايران نقض نشود ، به مذاكره لاريجاني و سولانه خوشبينيم.

سخنگوي وزارت امور خارجه افزود: ما اروپايي ها را به خوش خلقي، منطق و پيروي از قوانين بين المللي دعوت مي كنيم.

آصفي در پاسخ به سئوال ديگري در خصوص تلاش هايي براي تجزيه عراق گفت: ما با دولت عراق و همسايگان عراق هم فكري داريم و فكر مي كنيم يكپارچگي عراق بايد حفظ شود. مردم عراق سزاوارند كه در آرامش و صلح و خوشي زندگي كنند و فكر مي كنيم تجزيه عراق مشكلي بر ساير مشكلات عراق خواهد افزود.

خبرنگاري از تمديد دوره ماموريت نماينده ايران در سازمان ملل پرسيد، آصفي پاسخ داد: ماموريت آقاي ظريف تمام نشده بود كه تمديد شود.

آصفي در خصوص بيانيه تهديد آميز كاخ سفيد در خصوص پاسخ ايران به بسته پيشنهادي 1+5 ، گفت: ادبيات آمريكايي با زبان بين المللي ناهمگون است و از نظر ما اين تهديدها غير منطقي و غير قابل اعتناست. ما نگران نيستيم چون معتقديم آمريكائي ها از ظرفيت جمهوري اسلامي ايران به خوبي آگاهند.

خبرنگاري پرسيد پاسخ ايران به آقاي كوفي عنان در خصوص خودداري تهران از ارسال سلاح براي حزب الله چه بوده است، آصفي گفت: آقاي عنان نگفته اند كه ايران سلاح ارسال كرده است. سلاح را آمريكايي ها ارسال مي كنند و اگر جلوي ارسال سلاح از آمريكا به رژيم صهيونيستي گرفته شود اوضاع عوض خواهد شد.

وي در خصوص مذاكرات عنان با مقامات ايران در خصوص بحث هسته اي ، گفت: ما و آقاي كوفي عنان در بسياري موارد اتفاق نظر داشتيم از جمله درخصوص مذاكره به عنوان تنها راه حل ايشان اصرار داشتند مذاكره با آقاي سولانا را جدي بگيريم وما هم اعلام كرديم كه ما از آغاز بر مذاكره تاكيد داشته ايم.

سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به سئوال خبرنگاري كه خواستار واكنش ايران به اظهارات نقل شده از بشار اسد مبني بر آمادگي سوريه براي مذاكره با رژيم صهيونيستي گفت: اين بحث را هنوز به صورت دقيق از طرف سوري ها نديده ام. بحث مذاكره سوريه با آمريكا چيز جديدي نيست اما در مورد سوريه و رژيم صهيونيستي هنوز بحث دقيق نيست.

وي افزود: فكر مي كنيم مذاكره سوريه و رژيم صهيونيستي به نفع مردم سوريه نيست و به نظر مي رسد مقامات سوري نيز همين عقيده را دارند.