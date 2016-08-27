کلنگ احداث بار انداز میوه در بیرجند به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسفندیاری صبح شنبه در آیین کلنگ زنی ساخت بارانداز میوه، تره‌بار و محصولات کشاورزی بیرجند که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: در کمیته تنظیم بازار استان در راستای کنترل بازار، عرضه محصولات کشاورزی به صورت مستقیم در داخل و خارج استان و تنظیم قیمت میوه سطح استان مصوبه راه‌اندازی بارانداز میوه و تره‌بار در بیرجند به تصویب رسید.

وی بیان کرد: این بارانداز در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع احداث می‌شود تا محصولات کشاورزی به صورت مستقیم از تولید به دست مصرف‌کننده برسد.

اختصاص ۲.۵ میلیارد ریال اعتبار به بارانداز میوه

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی عنوان داشت: سازمان تعاون می‌تواند محصولات را به صورت مستقیم از بازار تولید در استان‌های مختلف توسط شبکه تعاون روستایی خریداری و به دست مصرف کننده برساند تا محصولات به صورت مستقیم و با حداقل سود به استان برسد.

اسفندیاری، سرمایه‌گذاری اولیه این طرح را دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: در فاز نخست ۱۵ غرفه پیش‌بینی‌شده است و در صورت رونق با همکاری سایر دستگاه‌ها تعداد غرفه‌ها افزایش خواهد یافت.

به گفته وی با بهره‌برداری از این پروژه برای ۲۰ نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی حمایت از بخش کشاورزی و روستاییان را از جمله اهداف این سازمان دانست و افزود: در حال حاضر واسطه‌ها و دلالان یکی از مشکلاتی بوده که در تولید و فروش محصولات کشاورزی وجود دارد و در همین راستا این بارانداز راه‌اندازی می‌شود.

بهره‌برداری از پروژه بهسازی و تجهیز باجه پست

افتتاح از پروژه بهسازی و تجهیز باجه پست یکی دیگر از پروژه‌های افتتاحی در پنجمین روز از هفته دولت بود که با حضور فرماندار به بهره‌برداری رسید.

معاون اداره کل پست خراسان جنوبی در مورد این پروژه گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت ۶۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۸۰ میلیون ریال بهسازی و تجهیز شده است.

فرماندار بیرجند نیز در این ارتباط گفت: دفتر پست ۱۷ شهریور یکی از دفاتر باسابقه پستی استان با قدمت ۵۰ ساله است که با توجه به نزدیکی این منطقه به بازار بیرجند و مرکز شهر نقش مهمی در ارائه خدمات بهتر به مردم خواهد داشت.

ناصری اضافه کرد: این پروژه ظرف چهار ماه دوباره بهسازی شد و از امروز ارائه خدمات به مردم را آغاز خواهد کرد.