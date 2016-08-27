۹ دستگاه برتر استان یزد تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دستگاههای برتر استان یزد امروز در جشنواره استانی شهید رجایی با حضور استاندار یزد مورد تجلیل قرار گرفتند.
این ارزیابی که بر اساس شاخصهای عمومی و اختصاصی انجام شد، توسط کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد انجام شده است.
بر اساس این ارزیابیها سه دستگاه با احتساب شاخصهای عمومی و اختصاصی، سه دستگاه با احتساب شاخصهای عمومی و سه دستگاه با احتساب شاخصهای اختصاصی تجلیل شدند.
بر این اساس با احتساب مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی از ادارات آب و فاضلاب روستایی، شرکت آب و فاضلاب شهری و بیمه سلامت استان یزد تجلیل شد.
دستگاههای برتر استان یزد در بخش شاخصهای عمومی نیز از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل استاندارد و شرکت آب منطقهای استان یزد تجلیل شد.
همچنین در دستگاههای دارای شاخصهای اختصاصی نیز اداره کل ثبت احوال، اداره کل دامپزشکی و اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان یزد مورد تجلیل قرار گرفتند.
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