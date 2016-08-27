به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یارالله عبدی چراغ ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی ارجاع نیابت قضائی یکی از استان های جنوبی کشور به پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت، مبنی بر سرقت منزل، مغازه و قطعات داخل خودرو توسط سارقی در کوهدشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس کوهدشت قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با کار اطلاعاتی سارق را در کوهدشت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت گفت: سارق در بازجویی به عمل آمده به ۵۳ فقره انواع سرقت شامل منزل، مغازه و قطعات داخل خودرو در استان جنوبی کشور اعتراف کرد و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.