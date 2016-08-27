  1. استانها
  2. لرستان
۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت خبر داد؛

دستگیری سارق حرفه‌ای با ۵۳ فقره سرقت در شهرستان کوهدشت

دستگیری سارق حرفه‌ای با ۵۳ فقره سرقت در شهرستان کوهدشت

کوهدشت- فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت از دستگیری سارق حرفه ای و کشف ۵۳ فقره انواع سرقت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یارالله عبدی چراغ ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی ارجاع نیابت قضائی یکی از استان های جنوبی کشور به پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت، مبنی بر سرقت منزل، مغازه و قطعات داخل خودرو توسط سارقی در کوهدشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس کوهدشت قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با کار اطلاعاتی سارق را در کوهدشت شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

 فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت گفت: سارق در بازجویی به عمل آمده به ۵۳ فقره انواع سرقت شامل منزل، مغازه و قطعات داخل خودرو در استان جنوبی کشور اعتراف کرد و همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد.

کد مطلب 3753274

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها