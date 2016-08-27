عدالت بین مدارس روستایی و شهری رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت‌الاسلام عبادی پیش از ظهر شنبه در جمع کارکنان اداره کل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس خراسان جنوبی با انتقاد از حقوق های نامتعارف بیان کرد: این حقوق ها دلمان را خون کرده است.

وی با اشاره به وضعیت مدارس در روستاهای خراسان جنوبی، اظهار کرد: بسیاری از این مدارس از امکانات و تجهیزات شهری بی‌بهره هستند.

حجت‌الاسلام عبادی با تاکید بر اینکه باید به این مدارس توجه ویژه‌ای شود، افزود: باید در زمینه تجهیز امکانات آموزشی عدالت بین مدارس روستایی و شهری حفظ شود.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در مناطق محروم بیشتر شود، ادامه داد: فلسفه وجودی نظام جمهوری اسلامی عدالت بوده بنابراین باید در همه زمینه‌ها این امور موردتوجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام عبادی با اشاره به بروز حوادث آتش‌سوزی در برخی مدارس، بیان کرد: بخاری‌ها و دیگر امکانات در مدارس باید از شرایط مطلوبی برخوردار باشند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی همچنین بر لزوم توجه به امر به معروف و نهی از منکر در مدارس تاکید کرد و افزود: همچنین باید فرهنگ اقامه نماز به خوبی برای دانش آموزان تبیین شود.