راههای کاهش طلاق/ تیم پزشکی بیماریهای واگیردار را کنترل می کند

حبیب الله مسعودی فرید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سازمان بهزیستی به عنوان یکی از نهادهای حمایتی کشور که در بحث آسیب‌های اجتماعی نیز فعال است در زمینه کاهش آسیب طلاق و جلوگیری از آن در میان خانواده ها برنامه ها و طرحهایی در دست اجرا دارد.

وی گفت: بدین منظور سامانه کاهش طلاق راه اندازی شده است که براین اساس با اطلاع رسانی به زوجینی که قصد جدایی دارند آنها ترغیب به استفاده از مشاوره مددکاران متخصص می شوند و با آموزش مهارتهای زندگی و نحوه برخورد مناسب و سایر مشورتها می شود تا حدودی از طلاق جلوگیری کرد.

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی تاکید کرد: یکی دیگر از راههای کاهش طلاق آموزش در دوره های ابتدایی سن کودک است که از همان مدارس آغاز می شود و برهمین اساس نیز بروشورهایی تهیه شده است.

فرید همچنین در مورد ورود بهزیستی برای مقابله با آسیبهای اجتماعی نیز گفت: با همکاری نهادهای ذیربط در بحث آسیبهای اجتماعی مانند وزارت کشور ، رفاه ، آموزش و پرورش و ... در این خصوص نیز اقداماتی در دست انجام است و البته بعد از اینکه فرد دچار آسیب شد نیز بهزیستی مراکزی برای بازپروری و بازگشت مجدد آنها به جامعه فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: تیم پزشکی مستقر در مراکز از زنان و کودکانی که در خیابان هستند و دچار آسیب شده اند پس از ورود به مراکز سازمان بهزیستی آزمایشهای لازم را از می گیرند تا در پیشگیری از بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت و ... موثر باشند.