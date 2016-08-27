اصفهان میزبان چهارمین المپیاد آماده ویژه خواهران است

حیدر علی خانباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات آماده (المپیاد مهارت‌های امدادی دادرسان هلال‌احمر) یکی از برنامه‌هایی است که به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای امدادی، افزایش روحیه کار جمعی دانش‌آموزان، افزایش سطح ایمنی و کاهش خطرپذیری در مدارس کشور در مواجهه با حوادث و آموزش خودامدادی بین دانش‌آموزان، سازماندهی تیم‌های مدیریت بحران مبتنی بر دانش‌آموزان آموزش دیده و توانمند و بالابردن سطح تاب‌آوری و همچنین پرورش روحیه مسئولیت پذیری، همدلی و مشارکت‌جویی آنها برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: زمان برگزاری دوره اول این اردوها ویژه دادرسان دختر از تاریخ ۶ تا ۱۰ شهریور ماه، دوره دوم دختران از تاریخ ۱۱ تا ۱۵ شهریورماه، دوره اول پسران دادرس از تاریخ ۱۶ تا۲۰ شهریورماه و دوره دوم پسران از تاریخ ۲۱ تا ۲۵ شهریورماه است که جمعیت هلال احمر استان اصفهان میزبان دو دوره خوهران خواهد بود.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان اعلام کرد: مرحله کشوری این مسابقات، به دنبال برگزاری چهارمین دوره مسابقات استانی المپیاد آماده طرح ملی دادرس و پس از آموزش به بیش از ۴۰۰ هزار دانش آموز در هشت هزار مدرسه سراسر کشور اجرا می‌شود.

خانبازی گفت: چهارمین دوره مسابقات المپیاد آماده در سطح منطقه‌ای و شهرستانی در اردیبهشت‌ماه سال جاری و سپس در سطح استانی به تفکیک دختر و پسر در تیرماه و مردادماه سال جاری برگزار شد و در شهریور ماه امسال دوره کشوری آن برگزار می‌شود.

راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات در هلال احمر

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی سامانه مدیریت اطلاعات در هلال احمر نیز خبر داد و اعلام کرد : به منظور ایجاد انسجام در تصمیم گیری و تجمیع اطلاعات در امر حوادث، سامانه مدیریت اطلاعات RAROMIS.IR تهیه و درتمام استان های کشور اجرایی شد.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان افزود: در این سامانه همه فعالیت‌های عملیاتی، مکان‌ها، اطلاعات تخصصی، ظرفیتهای امدادی و همچنین نیروهای انسانی مشارکت کننده در عملیات امدادونجات ثبت شده است و بخش مربوط به استان اصفهان در این سامانه درحال انجام مراحل تکمیلی بوده و تاکنون نسبت به ثبت شش هزار و ۲۰۰ آیتم شامل اطلاعات تخصصی، اطلاعات جمعیتی، مدیریت کشیک شعب و پایگاه‌ها، اطلاعات مکانی، مختصات جغرافیایی، سایتهای بالگرد، مدیریت تماس ۱۱۲، مانیتورینگ و سازمان‌های همکار اقدام شده است.

وی تاکید کرد: نظارت و استفاده از این اطلاعات به صورت شهرستانی، استانی و کشوری بوده و در هرمرحله اطلاعات مورد پایش قرار گرفته و از ویژگی‌های این سامانه تبدیل داده‌های خام به اطلاعات دسته‌بندی و مورد استفاده در زمینه مدیریت حوادث است.