۶۷۴ تعاونی در استان قزوین فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود بابایی روز شنبه در همایش تعاونی های مسکن استان قزوین که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در استان قزوین تعاونی های فعالی در بخش مسکن، مصرف، توزیع، تامین نیاز وجود دارد که در بخش مسکن شاهد موفقیتهایی بوده ایم.

وی افزود: ۱۵ هزار و ۵۹۶ واحد مسکونی توسط تعاونی ها واگذار شده و ۱۲ هزار و ۳۶۳ واحد نیز دفترچه اقساط گرفته اند و ۹۱۰ واحد نیز در دت ساخت است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین تصریح کرد: توسعه تعاونی ها همیشه مساوی با ایجاد تعاونی های جدید نیست اما برای تحقق سهم ۲۵ درصدی در توسعه کشور همه باید تلاش کنند.

بابایی یادآورشد: در ساختار و رویکرد مدیران باید تغییراتی ایجاد شود و مدیران باور کنند که می توان به تعاونی ها کارها را واگذار کرد و به توانمندی این تشکل ها اعتماد کرد تا کوپک سازی دولت محقق شود.

وی اضافه کرد: چابک سازی دولت نیازمند توجه به بخش خصوصی بویژه تعاونی هاست و در این راستا ضمن بازنگری در برخی کارها باید به سمت تقویت تعاونی ها گام برداریم.

تشکیل تعاونی های بزرگ ضروری است

بابایی گفت: اگر تمرکز از واحدهای کوچک برداشته شده و تعاونی های بزرگ تشکیل شود می توانیم با حمایت جدی از این تشکلها در مسیر تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی ها حرکت کنیم.

وی اضافه کرد: رونق بخش مسکن به سادگی ممکن نمی شود و با اختصاص تسهیلات کم بهره و توجه به آموزش نیروها و هدایت سرمایه ها می توان این بخش را رونق بخشید.

دراین مراسم آقاسی نماینده تعاونی مسکن مهر چهار آبیک بابیان چالش های موجود در این طرح از جمله دریافت هزینه های مالیات، بیمه، نکاتی را یادآورشد.

زارعی نماینده اتاق تعاون قزوین هم با اشاره به توانمندی های تعاونی های استان گفت: در سالهای گذشته 20 هزار واحد مسکونی در شهرک مینودر قزوین ساخته شد که این حجم ساخت و ساز در 500 هکتار وسعت کار موفق و ارزشمندی در قزوین محسوب می شود.

وی بیان کرد: برای رونق بخشیدن به مسکن باید با برنامه حرکت کرد و از حمایت ها سیاست های قوی دولتی برخوردار بود تا بتوان نتیجه گرفت.

فیروزی نماینده اداره تعاون استان فارس هم با بیان تجربه های موفق خود در این تشکل خواستار استفاده از دیدگاهها و تجربیات دیگر تعاونی ها برای کاهش هزینه هاشد.