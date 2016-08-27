پروژه آسفالت راه ارتباطی روستای خانقاه درپاوه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه و همزمان با هفته دولت مجتبی نیک کردار معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با سفر به شهرستان پاوه پروژه آسفالت راه ارتباطی روستای خانقاه را افتتاح کرد.

معاون اداره راه و شهرسازی استان کرمانشاه در مراسم بهره برداری از این پروژه، گفت: پروژه آسفالت راه ارتباطی روستای خانقاه کمتر از ۲ کیلومتر بوده که با هزینه ای بالغ بر ۸۷ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

مسعود شریفی آغاز عملیات اجرایی پروژه را سال ۹۲ اعلام کرد و افزود: با گذشت ۳ سه سال از این زمان پروژه به بهره برداری می رسد.

وی میزان آسفالت مصرفی برای پروژه مذکور را یک هزار و ۶۲۰ تن اعلام کرد.

شریفی همچنین یادآور شد: میزان حجم خاکبرداری در مسیر مذکور نیز ۷۲ هزار و ۵۰۰ متر مکعب، خاکریزی ۲ هزار و ۲۰۰ متر مکعب و دیوار سازی آن ۴۵۰ متر مکعب بوده است.

افتتاح پروژه آسفالت روستای چورژی

گفتنی است، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه همچنین در سفر امروز خود پروژه آسفالت روستای چورژی را نیز افتتاح کرد.

این پروژه به طول کمتر از یک کیلومتر بوده که با حضور نیک کردار و جمعی دیگر از مسئولان به بهره برداری رسید.