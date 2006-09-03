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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۰۶

در همايش "از لبنان تا اقصي" صورت مي گيرد:

پاسداشت شهداي مقاومت اسلامي لبنان در جنگ 33 روزه

پاسداشت شهداي مقاومت اسلامي لبنان در جنگ 33 روزه

در همايش "از لبنان تا اقصي"، ياد و خاطره شهداي مقاومت اسلامي لبنان در جنگ 33 روزه گرامي داشته خواهند شد.

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام، اين همايش را روز سه شنبه (14شهريور) از ساعت 30/15 در تالار سيدالشهدا (واقع در ميدان هفت تير تهران) برگزار مي كند.

در اين همايش يكي از نمايندگان تهران، سردار سعيد قاسمي و مادر يكي از شهداي مقاومت اسلامي سخنراني خواهند كرد و جديد ترين نماهنگ هاي مقاومت اسلامي لبنان نيز به نمايش گذاشته خواهد شد.

در حاشيه اين همايش  قرار است، از داوطلبان عمليات استشهادي نيز ثبت نام شود. ستاد پاسداشت شهداي نهضت جهاني اسلام تا كنون طي مراحل مختلف از بيش از 55 هزار نفر از داوطلبان عمليات استشهادي ثبت نام كرده است.

کد مطلب 375343

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