به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه پرسپولیس طی یکی، دو ماه اخیر صحبت هایی را با رامین رضائیان برای بازگشت وی به پرسپولیس انجام داده بود اما پس از مصاحبه های مکرر برانکو ایوانکویچ مبنی بر اینکه او، رضائیان را نمی خواهد این مسئله کمی کمرنگ تر شد.

رضائیان در شرایطی که در اردوی تیم ملی بسر می برد مهدی طارمی را بار دیگر واسطه بازگشت کرد و باشگاه هم بدون اعتنا به صحبت های برانکو ایوانکویچ کار خود ش را انجام داد تا بازگشت این بازیکن را پیگیری کند. این موضوع در سفر مسئولان باشگاه به همراه برانکو به شیراز نهایی و در نهایت برانکو مقابل فشار مدیران تسلیم شد. برانکو در این خصوص اعلام کرد که رامین بازیکن پرسپولیس است و کمیته انضباطی درباره او تصمیم می‌گیرد.

حتی مهدی طارمی و محسن مسلمان هم روی صفحات شخصی خود بازگشت رامین رضائیان به پرسپولیس را تبریک گفتند تا همه چیز قبل از شروع هفته پنجم تمام شود ولی سئوال و ابهام پیش آمده این است که با بازگشت رضائیان، نام کدام بازیکن از لیست خارج خواهد شد.

در حال حاضر لیست ۱۸ نفره بازیکنان بزرگسال پرسپولیس تکمیل است و برای جذب رامین، قطعا باید یک بازیکن از جمع سرخپوشان کنار برود. البته تا اینجای کار چند بازیکن در پرسپولیس هستند که چندان به کار پرسپولیس برانکو نیامده اند و سرمربی پرسپولیس که ترکیب اصلی اش را پیدا کرده از نفرات مشخص شده خود درون ترکیب استفاده می کند، نفراتی مثل احمد نوراللهی، آنتونی گولچ، ساسان انصاری، آرام طبع، گولچ و دو بازیکن اوکراینی.

از باشگاه پرسپولیس خبر می‌رسد ساسان انصاری و گولچ دو گزینه‌ای هستند که برانکو برای خارج کردن نامشان از لیست بزرگسالان، به آنها فکر می‌کند. انصاری در این میان حتی با پیشنهاد باشگاه فولاد مواجه شده و نعیم سعداوی سرمربی فولاد تاکید کرده است که به انصاری نیاز دارد. گولچ هم که از ابتدای فصل فرصت بازی نداشته و با توجه به عملکرد خوب محمد انصاری و سیدجلال حسینی در دفاع وسط، یکی از گزینه‌های اصلی خروج از لیست باشگاه است.

به غیر از گولچ دو بازیکن دیگر بزرگسالان نیز در پرسپولیس حضور دارند همان اوکراینی های که با سر و صدا و جنجال فراون به جمع پرسپولیس اضافه شدند و هنوز هم کار مفیدی برای برانکو انجام نداده اند و صرفا برای پر کردن لیست ۱۸ نفره بازی‌ها به روی نیمکت می نشینند. پلی یانسکی که یک مدافع میانی است و بازیکنی است که با اضافه بالا به جمع سرخپوشان اضافه شد. پریومف مهاجم دیگر اوکراینی است که نتوانسه آنطور که باید با وجود اینکه فرصت بازی هم پیدا کرده خودش را در ترکیب پرسپولیس نشان دهد.

با وجود این گویا تصمیم مسئولان برای خارج کردن نام گولچ نهایی شده و اگر اتفاق خاصی نیافتد، این مدافع استرالیایی به زودی جمع سرخپوشان را ترک خواهد کرد تا وی قربانی دستپخت باشگاه برای برانکو باشد.