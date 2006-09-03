خلق اثر با موضوع حضرت رسول (ص) با پشتوانه تحقيقي و معرفتي ميسر است

اين شاعرمعاصر در گفتگو با خبرنگارفرهنگ و ادب مهر، با بيان اين مطلب افزود : پيدايش هراثري درپيرامون زندگاني و سيره پيامبر(ص) نيازمند تحقيقات گسترده اي در آثار و منابع معتبر تاريخي و معرفتي است . چنانچه مولف از ذوق غني برخوردار باشد اما توان ، حوصله و امكان مراجعه به منابع علمي را نداشته باشد ، ممكن است اثر توليد شده به لحاظ فرهنگي و معرفتي اثر شايسته اي نباشد .

پدرام پاك آيين تصريح كرد : مطالعه وتحقيق و شناخت كافي از منابع موجود تاريخي در رابطه با زندگي پيامبر (ص) وهمچنين مطالعه آثار گوناگون در حوزه هاي مختلفي اعم از حوزه كلامي ، حديثي ، عرفاني و ادبي سيره پيامبر (ص) در مورد خلق آثاري در زمينه زندگاني آن بسيار حائز اهميت است .

وي يادآور شد : در دوران معاصر، آثار معدودي در حوزه شعر وادبيات داستاني خلق شده كه بعضا درافق قريحه مولف درخشش هايي داشته است ، اما به لحاظ اتكاء به منابع اسلامي چندان موفق نبوده است . مثلا در رابطه با بعثت حضرت رسول (ص) روايات گوناگوني وجود دارد و اين كه هنرمند كدام يك از اين روايات را دستمايه اثر خود قرار دهد بستگي به توان تحقيقاتي و اشراف او به منابع اسلامي دارد .

اين شاعر ادامه داد : اينكه مولف بتواند از ميان روايات گوناگون ، روايت قوي را انتخاب كرده و به دنبال انعكاس روايي و داستاني و يا بازتاب شاعرانه آن در اثرخود باشد ، نيازمند توان علمي و تحقيقاتي اوست . مسلما تمامي مولفان نمي توانند اسلام شناس و محقق علوم ديني باشند ، اما مي بايست توان بهره برداري از تحقيقات ديگران و قدرت تميز و تشخيص موضوعات حساس را داشته باشند كه در غير اين صورت آن چه وارد ادبيات ديني ما خواهد شد اندك اندك رو به تحريف پيش مي رود .

وي با بيان اين مطلب كه اكثرآثارخلق شده درزمينه حضرت رسول (ص) به توصيف شخصيت اين بزرگوار پرداخته ، گفت : آثاري كه دراين حوزه به وجود آمده ، آثاري نبوده كه منظرهاي گوناگون و با موضوعات به ظاهر پيراموني اما بكرو جذاب پديد آمده باشد ، مثلا درباره بسياري از اصحاب حضرت رسول (ص) با توجه به وقايع و حوادثي كه در خلال زندگي آنها به وقوع مي پيوندد ، مي توان آثار جذابي را خلق كرد كه بازگو كننده سيماي نبوي هم باشد .

پدرم پاك آيين يادآور شد : بسيار مناسب است كه تمامي ابعاد شخصيت حضرت رسول (ص) براي نسل حاضر تبيين و آثار پر ارزشي در اين زمينه خلق شود .