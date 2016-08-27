به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه پیکان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «پس از اتفاقات ناگوار پیش آمده در دیدار دوستانه تیم های پیکان و تراکتورسازی که در ورزشگاه اختصاصی تیم تبریزی برگزار شد، قرار بر این شد که به منظور جلوگیری از حاشیه های بیشتر و خدشه وارد شدن به نام "دوستانه" این مسابقه بیش از آنچه در زمین مسابقه اتفاق افتاد، صحبتی درباره این مسابقه از سوی طرفین انجام نشود.

اتفاقی که تا امروز سوی کادرفنی و بازیکنان تیم پیکان کاملا رعایت شده و هیچکس در این باشگاه به احترام هواداران پرشور و مردم غیور آذربایجان کلامی درباره اتفاقات این مسابقه و بلایی که در این دیدار بر سر بازیکنان تیم آمد صحبت نکرده است اما متاسفانه دوستانمان در باشگاه تراکتورسازی، به خصوص بازیکنان این تیم در مصاحبه های متوالی شان اعتراض بازیکنان پیکان به داور بازی را دلیل اصلی به جنجال کشیده شدن این مسابقه عنوان کرده اند.

حتی عکس هایی که از این مسابقه توسط عکاس باشگاه تراکتورسازی در اختیار رسانه ها قرار گرفته، تصاویری بوده که با انتخاب فریم های هدفمند این باور را در ذهن اهالی فوتبال ایجاد کرده که کادرفنی و بازیکنان پیکان نقش اول این درگیری ها بوده اند.

اکنون باشگاه پیکان پس از ثبت این اتفاقات و پایبند نماندن دوستانمان در باشگاه تراکتورسازی به قول و قرارهایی که پیشنهادش ابتدا از سوی آنها مطرح شد، اعلام می کند اگر بار دیگر اظهارنظری از سوی هرکدام از اعضای این باشگاه درباره این مسابقه و مقصر جلوه دادن پیکانی ها انجام شود، باشگاه پیکان فیلم کامل درگیری های ایجاد شده را در اختیار رسانه ها قرار خواهد داد تا حقایق برای همه مشخص شود.»