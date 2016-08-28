به گزارش خبرگزاری مهر، پرونده هسته ای ایران، تحریم های این کشور و در نهایت امضای برجام، یکی از بزرگترین پرونده های حقوقی و دیپلماتیک جهان بوده که ذهن رهبران قدرت های بزرگ و بسیاری از دانشمندان بزرگ روابط بین الملل و حقوق جهان را به خود معطوف کرده است.

«دانیل اچ. جوینر»، نویسنده کتاب «برنامه هسته‌ای ایران و حقوق بین الملل»، از جمله اساتید حقوق هسته ای جهان است که تحقیق در مورد پرونده هسته ای ایران به شکلی دقیق و حرفه ای از سالها پیش به این سو آغاز کرده است.

وی در کتاب خود سعی کرده تا با ارائه اطلاعات لازم، چارچوبی تحلیلی برای پاسخ به سوالات مربوط به پرونده هسته ای ایران از سال ۲۰۰۲ فراهم کند. هدف نویسنده از تالیف کتاب حاضر، پاسخ به سوالات احتمالی در خصوص پرونده مذکور آن هم به شکلی روشمند و در قالب تاریخی و دیپلماتیک خود است.

کتاب «برنامه هسته ای ایران و حقوق بین الملل» همچنین به دنبال توضیح این مطلب است که چگونه منابع مختلف حقوق بین الملل شامل «ان پی تی» (۱۹۶۸) و قوانین مربوط به معاهده آژانس می بایست در مورد ایران به طور کامل و دقیق اجرا می شدند.

همچنین از دید نویسنده، پرونده هسته ای ایران، یکی از معدود نمونه های مطالعاتی در حقوق بین الملل است که مباحث متعدد و عملی این علم را در دل خود جای داده و می تواند نمونه ای عالی از چگونگی به کار گیری مباحث حقوقی و دیپلماتیک جهان در کنار یکدیگر باشد.

یکی از عمده ترین سوالاتی که این کتاب سعی دارد در صدد پاسخگویی به آن برآید، همان مساله برجام است که توافقی بزرگ و البته به همان اندازه هم پر رمز و راز است. پاسخ به چگونگی انجام برجام یکی از مسائلی بوده که از سال ۲۰۱۵ و همزمان با انجام این توافق تاریخی، همواره ذهن دیپلمات ها، حقوقدانان و دانشمندان علم سیاست و عرصه روابط بین الملل را معطوف به خود کرده است.

«دانیل اچ. جوینر»، نویسنده کتاب «برنامه هسته ای ایران حقوق بین الملل»، استاد دپارتمان حقوق دانشگاه آلاباما در آمریکا بوده و تالیفات دیگری هم داشته که برخی از آنها مانند «تفسیر عدم اشاعه هسته ای» (۲۰۱۱) نیز توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.