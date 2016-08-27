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۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۳۷

به مناسبت هفته دولت

طرح های فرودگاهی در تبریز به بهره برداری رسیدند

طرح های فرودگاهی در تبریز به بهره برداری رسیدند

تبریز - با حضور رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ های کشور و استاندار آذربایجان شرقی ظهر امروز شنبه به مناسب هفته دولت چهار طرح فروگاهی در تبریز مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فرودگاه تبریز، این طرح ها شامل پارکینگ طبقاتی، ساختمان دیزل ژنراتورهای فرودگاهی به همراه سامانه تامین برق و بهسازی پوشش سقف ترمینال چهار این فرودگاه است که برای ایجاد و راه اندازی آن در دولت تدبیر و امید افزون بر ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده است .

پارکینگ طبقاتی فرودگاه در سه طبقه با  ۱۳ هزار مترمربع  زیر بنا و با هزینه بیش از هشت میلیاردتومان ساخته شده و ظرفیت بیش از ۵۰۰ خودرو را دارد.

با بهره برداری از طرح های یاد شده علاوه بر بهبود و ارتقاء عملکرد ها و افزایش خدمات رفاهی به مسافران، سامانه های روشنایی این فرودگاه برای اولین بار در سطح کشور تاخیر صفر ثانیه را تجربه می کنند.

فرودگاه بین‌المللی شهید مدنی تبریز بزرگترین فرودگاه ناحیهٔ شمال غرب ایران است که به رغم قدمت و ظرفیت های های محلی و بومی هنوز از کمبود برخی زیر ساخت ها از جمله برخورداری از ترمینال مناسب و در شان و جایگاه استان رنج می برد.

این فرودگاه به صورت ۲۴ ساعته عملیاتی بوده و به‌جهت واقع شدن در مرز و کریدور هوایی ایران به اروپا و آسیای میانه از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد.

پرواز های این فرودگاه به صورت روزانه و هفتگی و در داخل در مسیرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز، اهواز، بندرعباس، کیش و عسلویه و درخطوط بین المللی در مسیرهای استانبول، بغداد، مدینه، جده، باکو، تفلیس انجام می گیرد.

کد مطلب 3753473

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