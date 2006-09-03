پنجمين جشنواره ادبيات داستاني بسيج آغاز شد

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، نويسندگان معاصر ، منتقدان ادبيات داستاني و نوقلمان حوزه داستان و رمان در اين جشنواره سه روزه به نقد و بررسي آثار ارائه شده در اين همايش ادبي مي پردازند .



اين جشنواره اولين جشنواره ادبيات داستاني بسيج در سال 79 با ميزباني استان آذربايجان شرقي و با تقريبا 500 اثررسيده به دبيرخانه برگزار شد ، در سال 80،81و 83 دوره هاي دوم تا چهارم خود را پشت سر نهاد .



سال 80 با ميزباني آذربايجان غربي ، سال 81 در كرمان و نهايتا بهمن 83 در هرمزگان اين حركت فرهنگي به حيات خويش ادامه داد .



به گفته حسن زاده ، رئيس ستاد پنجمين جشنواره ادبيات داستاني بسيج ، از جمله اهداف اين جشنواره ، شناسايي استعدادهاي جديد در حوزه ادبيات داستاني ، ترغيب نويسندگان بسيجي و بسيجيان نويسنده به نوشتن و خلق آثارجديد داستاني ، فراهم آوردن فضاي رقابت سالم بين شركت كنندگان و سنجش آثار قلمي آنها ، تداوم روند فعاليت و توسعه فعاليت هاي جشنواره هاي ادبيات داستاني بسيج در سطح استانها و كشور ، حفظ و انسجام نويسندگان داستاني بسيج و ايجاد فضاي آموزشي كاربردي است .



به گفته وي ، در طول برنامه ريزي سه روزه جشنواره سعي شده است علاوه برمراسم رسمي افتتاحيه و اختتاميه در قالب هاي مختلف ، نشست هاي تخصصي ، كارگاه هاي نقد و آموزش و سخنراني هاي تخصصي برگزار شود .