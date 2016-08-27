از لزوم بازخواست المپیکی ها تا ایجاددیوارسبز درخیابان دوطبقه شهر

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جهانگیری، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان پیش از ظهر شنبه در یکصد و و ششمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب اطلاع رسانی در حوزه فعالیت‌های صورت گرفته توسط نهادهای مختلف زمینه ساز ایجاد شادی و نشاط در جامعه می‌شود، اظهار داشت: این در حالی است که برخی از رسانه‌ها در این زمینه دست به سیاه نمایی زده و قصد دارند شور و نشاط را از جامعه بگیرند.

وی با اشاره به اینکه مدیریت شهری اصفهان نباید مظلوم واقع شود، ابراز داشت: رسانه‌ها باید توجه داشته باشند که فعالیت‌های شهرداری همچون املایی است که نوشته شده و ممکن است چند غلط هم داشته باشد و این موضوع نیز نباید از دید ناظرین پنهان بماند.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه خود نیز از ابتدای فعالیت در شورای شهر اصفهان تاکنون تذکراتی را به شهرداری داده‌ام، افزود: باید توجه داشته باشیم که این نباید فعالیت یک ساله شهرداری را با فعالیت ۱۰ و ۲۰ ساله مقایسه کرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه کارنامه شهرداری طی یک سال گذشته و با فعالیت تیم مدیریتی جدید کارنامه خوبی را داشته است، گفت: باید توجه داشته باشیم که کارنامه یک ساله گذشته مدیریت شهری حتی قابل قیاس با ۱۰ سال گذشته نبوده است و باید یک سال با یکسال مقایسه شود.

شهرداری نسبت به سهمیه بندی بودجه برای مساجد مناطق برنامه‌ریزی کند

همچنین اصغر آذربایجانی، رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این جلسه با بیان اینکه هفته گذشته روز جهانی مسجد بود و برنامه‌های نیز در این راستا تدارک دیده شد، اظهار داشت: در این راستا باید توجه داشته باشیم که در این زمینه در سال جاری افزایش سرانه‌های مسجد در مناطق پنج، هفت، هشت، ۱۲ و ۱۳ مورد تاکید قرار گرفته است.

وی در ادامه با بیان اینکه شهرداری موظف است نسبت به سهمیه بندی بودجه برای مساجد در مناطق مختلف برنامه‌ریزی کند، افزود: همچنین باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای صورت گیرد که مشارکت خیرین و شهرداری در احداث مساجد افزایش یابد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه شهرداری باید در فرصت سه ماهه وضعیت مساجد را بررسی و گزارش مورد نیاز را برای شورای شهر ارسال کند، گفت: پس از این بررسی‌ها کلنگ ایجاد مساجد جدید زده خواهد شد.

لزوم ایجاد دیوار سبز در پل بزرگ امام خمینی (ره)

مهدی باقر بیگی، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه علنی با اشاره به لزوم ایجاد دیوار سبز در پل بزرگ امام خمینی (ره) اظهار داشت: این دیواره باید با درختانی پوشش داده شوند که نیاز آبی کم، جذب آلاینده‌ بالا و پوشش سبزی خوبی داشته باشد.

وی اضافه کرد: این دیواره علاوه بر جذب آلاینده‌ها می‌تواند عایق صوتی خوب و جلوگیری از دید خودروهای عبوری در منازل شهروندان و همچنین مناطق محروم داشته باشد.

کاروان المپیکی ایران آنگونه که باید عمل نکرد

اما رسول جزینی، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان که در المپیک ریو کاروان ایران را نیز همراهی کرده است، ضمن ابراز تاسف از تعداد مدال‌های کشور ایران در المپیک ۲۰۱۶ ریو اظهار داشت: شهر آمل که به اندازه شهر نجف آباد اصفهان است چندین مدال داشت و این در حالی است که استان اصفهان آنطور که شایسته بود در این مسابقات عمل نکرد.

وی با بیان اینکه کاروان ورزشی ایران در این دوره از المپیک نتیجه‌ای بدتر از المپیک لندن داشت، افزود: این امر بیانگر عدم توجه مسئولان اجرایی به ورزش است.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان که معتقد است کشور ایران دارای جوانان مستعدی است، گفت: این در حالی است که آنطور که باید از این پتانسل استفاده نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسئولان اجرایی کشور باید به ورزش نگاهی فراتر از بازی داشته باشند، گفت: همچنین باید توجه داشته باشیم که مسئولان برخورد قهری با ورزشکاران را نیز در دستور کار قرار دهند و آنها را بازخواست کنند و این در حالی است که تاکنون توسط هیچ مرجعی بازخواست صورت نگرفته است.

تذکر به رسانه‌ها در خصوص چرایی عدم اطلاع رسانی در خصوص پروژه‌های عمرانی شهرداری

عدنان زادهوش، دیگر عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در قالب تذکری به روابط عمومی شهرداری و رسانه‌ها و مطبوعات محلی نیز گفت: باید توجه داشته باشیم که در پروژه‌های عمرانی شهرداری هزاران نفر شاغل شده و این پروژه‌ها در شرایط اقتصادی حاکم بر کشور با سرعت در حال پیگیری هستند و این در حالی است که این اقدامات توسط رسانه‌ها دیده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بسیاری از شهرداری‌های کشور به صورت نیمه تعطیل فعالیت می‌کنند، بیان داشت: این در حالی است که شهرداری اصفهان با سرعت پروژه‌های خود را به بهره برداری رسانده و این اقدامات باید به مردم اطلاع رسانی شود.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به اینکه برخی از رسانه‌ها در حال حاضر به اخبار حاشیه‌ای می‌پردازند، ادامه داد: از این رو ضروری است به پروژه‌های بزرگی همچون میدان ۲۵ آبان، میدان استقلال، تقاطع اشکاوند و .... توجه بیشتری صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: البته باید توجه داشته باشیم که در کنار بهره برداری از پروژه‌های بزرگ به پروژه‌ها محلی و به ویژه در مناطق محروم نیز توجه داشته باشیم.

زادهوش اضافه کرد: مدیران شهری اصفهان نیز برای افزایش میزان رضایتمندی شهروندان همچون چند ماه اخیر شفاف سازی مالی را در دستور کار ویژه قرار دهند.