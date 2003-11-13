" قصه هاي مزرعه كوچك " در چابكسر روايت مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر" اين مجموعه تلويزيوني كه به وسيله آرش آبسالان و الهه گلپري نوشته شده است، داستان زوجي را روايت مي كند كه از وضعيت زندگي و معيشت خود در تهران بسيارناراضي هستند. به همين دليل، اين زوج كه مردي روانپزشك و زن مربي مهد كودك است، تصميم مي گيرند براي ادامه زندگي به شمال كشور بروند. تصادف اين زوج در راه، پايين رفتن از يك دره كوچك و برخورد با بدنه يك اتوبوس از كار افتاده، اين فكر را در اين زوج به وجود مي آورد كه اتوبوس را تبديل به يك رستوران كنند.

ايرج راد كه به عنوان يكي از بازيگران مجموعه قرار است 28 آبان ماه به گروه بپيوندد درباره نقش خود در اين اثر گفت: اين مجموعه قرار است در قالب 16 قسمت تهيه و توليد شود و پس از اتمام تصويربرداري بخش هاي تهران براي ادامه كار به شمال خواهم رفت.

وي خاطر نشان ساخت: من در اين اثر نقش شخصيتي را دارم كه به تازگي از خارج كشور بازگشته است و در بدو ورود گرفتار مسايل و اتفاقاتي مي شود كه از نظر احساسي وي را تحت تاثير قرار مي دهد. اين موضوع زمينه برخوردهايي را در خانواده به وجود مي آورد.

راد درباره ديگر فعاليت هاي هنري خود توضيح داد: به خاطر مسايل و مشكلاتي كه براي خانه تئاتر به وجود آمده و وقفه هايي كه به خاطر عدم حل مشكل در ادامه كار اين خانه ايجاد شده است، من نتوانستم كارهاي بيشتري را قبول كنم و اميدوارم هر چه زودتر اين مشكل حل شود تا خانه تئاتر در وضعيت بهتري قرار بگيرد.

وي ادامه داد: بعد از نشست خبري كه با حضور مطبوعات برگزار شد، من جلسه اي با آقاي مشايي رييس سازمان فرهنگي - هنري شهرداري تهران داشتم كه در آن جلسه من تمامي توضيحات لازم درباره مشكل پيش آمده را شرح دادم و قرار بر اين شد تا پس از تماس و گفت و گو ميان وي و شهردار تهران مساله هر چه زودتر حل و فصل شود.

گفتني است مجموعه تلويزيوني «قصه هاي مزرعه كوچك» در قالب 16 قسمت 45 دقيقه اي ارايه مي شود و كيهان ملكي، پونه حاج محمدي، محمد حسين زارعي، زهره حميدي، مهري وداديان و ايرج راد به عنوان بازيگران اصلي اين مجموعه به ايفاي نقش مي پردازند.

همچنين علي محمد زاده به عنوان مدير تصويربرداري، محمد ابراهيم پاسدار در سمت مدير توليد و سيامك خواجه وند در مقام برنامه ريز با ديگرعوامل توليد مجموعه همكاري مي كنند.