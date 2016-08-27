به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «قضیهی مامان سوری» به کارگردانی حسین هجرتی در بخش «تمرکزی بر سینمای جهان» چهلمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم مونترال پذیرفته شد.
جشنواره بینالمللی فیلم مونترال که یکی از قدیمیترین جشنوارهها و همچنین تنها جشنواره رقابتی مورد تأیید FIAPF در آمریکای شمالی است امسال از تاریخ ۲۵ اوت تا ۵ سپتامبر (۴ تا ۱۵ شهریور ماه) در شهر مونترال در حال برگزاری است.
«قضیهی مامانسوری» که در سال ۹۴ تولید شده است، تلاش دارد با پرداختن به موقعیت اخلاقی خیالی که بستر اجتماعی-تاریخی آن را استارتآپ نوپایی فراهم میآورد که کارش توزیع غذای خانهپز بین مشتریهای تهرانی است، به نقد سیستم و مدیا بپردازد.
این اثر ادای دینی است به عباس کیارستمی و «قضیه شکل اول، شکل دوم»اش که حسین هجرتی فیلماش را وامدار آن میداند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: «مامانسوری زن سالخورده تنهایی است که با پختن غذای خانگی برای چندتایی مشتری که از سایت مامانپز به او سفارش میدهند، امرار معاش میکند. یک روز غذای مامانسوری خراب میشود و نمره منفی مشتریها در ارزیابی پیامکیِ سایت او را از کار بیکار میکند. کارگردانی میخواهد با نشستن پای صحبت تعدادی از مشتریها و به تصویر کشیدن تبعات تصمیمشان، از این قضیه فیلمی بسازد ...»
عوامل ساخت این فیلم عبارتند از تهیهکننده، نویسنده و کارگردان: حسین هجرتی، مشاور کارگردان: امیر اثباتی، مدیر فیلمبرداری: ادیب سبحانی، تدوین: مریم نراقی، طراح صحنه: امیرحسین قدسی، مدیر تولید: محمد یمینی، صدابردار: داریوش صادقپور، صداگذار: حسین مافی، اصلاح رنگ و نور: کامران سحرخیز، دستیار و برنامهریز: امین خنکال، منشی صحنه: حمیرا نعمتالله، سرمایهگذار: Northlands International uab
«قضیهی مامانسوری» پیش از این هم در بخش «شورت فیلم کرنر» فستیوال کن امسال حاضر بود و هم اینک هم جزو فینالیستهای مسابقه فیلم کوتاه هجدهمین جشن خانه سینمای ایران است.
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