حجت الاسلام سيدرضا اكرمي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر"، در خصوص دلايل شيوع فرهنگ " تخريب سياسي" در جامعه گفت: در سال هاي اخير قيدها و بندها از زبان و چشم و گوشها برداشته شده و اين موجب شده است كه در اظهار نظرها و داوري ها ، كنترل و مراقبت را از دست بدهيم.

وي افزود: به همين جهت ، گاهي نسبت به شخصيت ها، افراد عباراتي را به كار مي بريم كه اصلا شايسته نيست ومتاسفانه برخوردي هم با اين گونه ادبيات و فرهنگ نمي شود، بدين ترتيب گاهي افراد وظيفه خودشان مي دانند كه تخريب كنند و اين باعث شده است كه مساله تخريب به عنوان "يك فرهنگ نهادينه شده" در جامعه مطرح شود، حريم ها و حرمت ها رعايت نشود و هتك حرمت به صورت يك مساله عادي در جامعه و زندگي در آيد.

عضو جامعه روحانيت مبارز تهران تصريح كرد: تخريب باعث شده انتقادات واقعي و دلسوزانه از سوي مسئولان بي جواب بماندو اصلا مورد اعتنا قرار نگيرد، در صورتي كه انتقاد بايد باعث شود تا كسي كه مورد انتقاد قرارگرفته است ، به سمت اصلاح خود حركت كند.

اكرمي در پاسخ به اينكه احزاب و رسانه ها چگونه مي توانند با فرهنگ تخريب مبارزه كنند و آبا مي توان با نگارش يك منشور اخلاقي اين مشكل را حل كرد، گفت:به نظرم قبل از منشور اخلاقي، بايد جامعه را به سمت قانون پذيري ببريم، بايد همه مردم ، مطبوعات و افراد بر مستدل سخن گفتن حساس باشند و حرفهاي بي سند و پشتوانه را قبول كنند.

وي گام ديگر براي مبارزه با فرهنگ تخريب را "برخورد سريع و قاطع قوه قضاييه" با تخريب گران سياسي دانست.

اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي گفت : مثلا شايعه اي درست شده و مدتها در زبان مي چرخد كه نمايندگان مجلس، حقوق مادام العمر مي گيرند، من روي منبر خطاب به مردم گفتم، اين اسم و مشخصات من، برويد از ذيحسابي مجلس سئوال كنيد كه من حقوق مادام العمر مي گيرم يا نه! وقتي از منبر پايين آمدم، كسي به من گفت آيا حاضري قسم هم بخوري؟! يا مثلا عنوان مي كنند كه مافياي نفت داريم، مافياي دارو، مافياي كاغذ و ... . خوب نتيجه طرح اين شايعات و تخريب ها چيست؟ آيا جز اين است كه همه را دزد معرفي كنيم؟

عضو جامعه روحانيت مبازر در پايان گفت: بايد يك فرهنگ سازي گسترده براي مبارزه با تخريب سياسي ايجاد شود.