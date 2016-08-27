کلاس مربیگری فوتبال درجه C در قرچک برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روباط عمومی اداره ورزش و جوانان قرچک، سید رحمت حسینی اظهار داشت: کلاس مربیگری فوتبال درجه C ایران با حضور 26 مربی از استان تهران در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر شهرستان قرچک برگزار شد.

وی افزود: این دوره از کلاس مربیگری برای اولین بار در این شهرستان برگزار شد و حاضران به مدت دو روز، آموزش های لازم را به صورت تئوری و عملی زیر نظر علی اکبر صادقی نیا از مدرسین AFC پشت سرگذاشتند.

حسینی ادامه داد: شرکت کنندگان بعد از گذراندن کلاس های این دوره، در صورت موفقیت در آزمون پایانی آن، مدرک مربیگری درجه c ایران را دریافت می کنند.

این مربیان در گذشته دارای مدرک مربیگری درجه D ایران بودند که توانستند در این کلاس ها حضور داشته باشند.