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۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۴۷

کلاس مربیگری فوتبال درجه C در قرچک برگزار شد

کلاس مربیگری فوتبال درجه C در قرچک برگزار شد

قرچک-رئیس هیئت فوتبال قرچک از برگزاری کلاس مربیگری فوتبال درجه C ایران در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روباط عمومی اداره ورزش و جوانان قرچک، سید رحمت حسینی اظهار داشت: کلاس مربیگری فوتبال درجه C ایران با حضور 26 مربی از استان تهران در مجموعه ورزشی شهدای هفتم تیر شهرستان قرچک برگزار شد.

وی افزود: این دوره از کلاس مربیگری برای اولین بار در این شهرستان برگزار شد و حاضران به مدت دو روز، آموزش های لازم را به صورت تئوری و عملی زیر نظر علی اکبر صادقی نیا از مدرسین AFC  پشت سرگذاشتند.

حسینی ادامه داد: شرکت کنندگان بعد از گذراندن کلاس های این دوره، در صورت موفقیت در آزمون پایانی آن، مدرک مربیگری درجه c ایران را دریافت می کنند.

این مربیان در گذشته  دارای مدرک مربیگری درجه D ایران بودند که توانستند در این کلاس ها حضور داشته باشند.

کد مطلب 3753537

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