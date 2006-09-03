به گزارش خبرگزاري مهر، مهندس مهدي چمران لزوم برگزاري سمپوزيوم بين المللي مجسمه سازي در تهران را مورد تائيد قرار داد و افزود: "بايد چنين فرصت هايي را تجربه كنيم، به اين دليل كه تهران در نوع خود شهر خاصي در جهان است و اگر قرار باشد ما براي اين شهر هويت ويژه اي قائل باشيم، بي ترديد بخش مهمي از اين هويت در گرو نمادها و آثار هنري است كه در قالب هنرهاي تجسمي براي پايتخت طراحي شده و در نقاط مختلف آن نصب مي شوند."



رئيس شوراي اسلامي شهر تهران برقراري تعامل با مجسمه سازان خارجي و استفاده از تفكر هنري آنها را فرصتي براي اندوختن تجربه هاي جديد در عرصه هنرهاي تجسمي دانست و گفت: "مجسمه هايي كه با كپي نمونه هاي موفق طراحي و ساخته مي شوند، نقشي در هويت بخشي به فضاهاي شهري ندارند و ما براي هويت بخشي به تهران نيازمند طراحي و ساخت آثار اصل و معتبر هستيم. بايد از هر برنامه اي كه در اين راستا تدوين مي شود، در راستاي ارتقا و تقويت شاخص هاي هويت زا در شهرهايمان استفاده كنيم."



چمران به تجربه شهر جده در كپي برداري و ساخت برخي مجسمه ها بر پايه آثار معروف اسپانيايي اشاره و تصريح كرد: "اين مجسمه ها در شهر جده هيچ كمكي به هويت بخشي فضاهاي شهري نكردند، به دليل اينكه تناسبي با هويت اين شهر ندارد. بنابراين ما در تهران نيز بايد به گونه اي حركت كنيم كه با استفاده از هنرهاي اصيل و همسو با ويژگي هاي فرهنگي و بومي، مجسمه ها و به طور كلي آثاري طراحي شود كه حضور آنها در شهر به مثابه خلق هويتي فرهنگي و تقويت حس تعلق اجتماعي باشد."



چمران برگزاري سمپوزيوم بين المللي مجسمه سازي تهران را گامي رو به جلو براي معرفي فرهنگ هنردوستي ايرانيان در عرصه بين المللي دانست و افزود: "در اين فرايند مجسمه سازان ايراني از نظر تكنيك و تفكر هنري جلوتر خواهند رفت و با آثار مجسمه سازان بزرگ دنيا و چگونگي طراحي و ساخت آنها بيشتر آشنا خواهند شد."



رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد كه نخستين سمپوزيوم بين المللي مجسمه سازي تهران بايد به گونه اي برگزار شود كه آثار منتخبي كه قرار است پس از طراحي در تهران نصب شوند به هويت پايتخت نزديك باشند نه اينكه صرفا مجسمه هايي مبتني بر ديدگاه هنرمندان خارجي ساخته شود و ما ملزم باشيم كه اين آثار را بدون هيچگونه سنخيتي با فرهنگ و هنر بومي خود در نقاط مختلف شهر نصب كنيم."



نخستين سمپوزيوم بين المللي مجسمه سازي تهران از سوي سازمان فرهنگي و هنري شهرداري با همكاري سازمان زيباسازي شهر تهران برگزار مي شود. تاكنون از 570 هنرمند براي حضور در اين سمپوزيوم دعوت شده كه از اين تعداد 300 هنرمند خارجي و 270 هنرمند داخلي هستند. از مجموعه آثار ارسالي به هيات داوران سمپوزيوم 20 اثر شاخص براي طراحي و نصب در فضاهاي مختلف شهري در تهران انتخاب مي شوند.

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