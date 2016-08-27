۳۱ طرح عمرانی وخدماتی در شهرستان دهلران افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مروارید در گفتگو با مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر بیان داشت: برای این طرح اعتبار ی بالغ بر بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارت ملی واستانی هزینه شده اس.

وی افزود: هفته دولت فرصت بسیار مناسبی برای بیان عملکرد و خدمات صورت‌گرفته توسط دولت‌ها بوده و در حقیقت فرصتی برای مقایسه دستاوردها است.

مروارید عنوان کرد: با بهره‌برداری این طرح‌ها علاوه بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر، گامی دیگر در جهت توسعه و پیشرفت شهرستان دهلران برداشته خواهد شد.

استاندار ایلام گفت: خوشبختانه صندوق بازنشستگی شرکت نفت به عنوان سرمایه گذار ان جی ال و پتروشمی دهلران تعیین شده که امیدواریم با سرمایه گذاری این صندوق و اعتبار صندوق توسعه ملی این پروژه ها علاوه بر توسعه اقتصادی منطقه شاهد بکار گیری نیروهای بومی منطقه در این پروژه ها باشیم.

مروارید بیان داشت : با راه ندازی وتکمیل ان جی ال ۳۱۰۰دهلران وپتروشیمی زمینه اشتغال دو هزار هزار نفر در شهرستان دهلران مهیا خواهد شد که نقش عمده در کاهش بیکاری این شهرستان دارد.