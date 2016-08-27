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۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۴۷

با حضور استاندار ایلام؛

۳۱ طرح عمرانی وخدماتی در شهرستان دهلران افتتاح و کلنگ زنی شد

۳۱ طرح عمرانی وخدماتی در شهرستان دهلران افتتاح و کلنگ زنی شد

دهلران – همزمان با پنجمین روز از هفته دولت با حضور استاندار ایلام از ۳۱ طرح عمرانی وخدماتی در شهرستان دهلران افتتاح وکلنگ زنی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا مروارید در گفتگو با مهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر  بیان داشت: برای این طرح اعتبار ی بالغ بر بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارت ملی واستانی هزینه شده اس.

وی افزود: هفته دولت فرصت بسیار مناسبی برای بیان عملکرد و خدمات صورت‌گرفته توسط دولت‌ها بوده و در حقیقت فرصتی برای مقایسه دستاوردها است.

مروارید عنوان کرد: با بهره‌برداری این طرح‌ها علاوه بر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۱۰۰ نفر، گامی دیگر در جهت توسعه و پیشرفت شهرستان دهلران برداشته خواهد شد.

استاندار ایلام  گفت: خوشبختانه صندوق بازنشستگی شرکت نفت به عنوان سرمایه گذار ان جی ال و پتروشمی دهلران تعیین شده که امیدواریم با سرمایه گذاری این صندوق و اعتبار صندوق توسعه ملی این پروژه ها علاوه بر توسعه اقتصادی منطقه شاهد بکار گیری نیروهای بومی منطقه در این پروژه ها باشیم.

مروارید بیان داشت : با راه ندازی وتکمیل ان جی ال ۳۱۰۰دهلران وپتروشیمی زمینه اشتغال دو هزار هزار نفر در شهرستان دهلران مهیا خواهد شد که نقش عمده در کاهش بیکاری این شهرستان دارد.

کد مطلب 3753585

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