تحويل 50 هزار واحد روستايي و شهري بم تا پايان امسال / نوسانات قيمت آهن مشكل عمده ساخت و ساز در بم

نصرالله دهقاني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي مهر، افزود : 25 هزار واحد روستايي تا پايان سال 84 ساخته و تحويل شد. همچنين از مجموع احداث 25 هزار واحد مسكوني در بم تا كنون 12 هزار واحد احداث شده است.

وي در خصوص ميزان پيشرفت عمليات ساخت و تحويل واحدهاي شهري و روستايي بم، خاطرنشان كرد : مجموع پروژه هاي عمران شهري و روستايي بم تا كنون 76 درصد پيشرفت داشته و پيش بيني مي شود اجراي اين پروژه ها تا پايان امسال 97 درصد پيشرفت كمي و كيفي داشته باشد.

رئيس ستاد بازسازي مناطق زلزله زده بم به پيشرفت 75 درصدي اين ستاد در رابطه با بازسازي و احداث ساختمان هاي اداري اشاره كرد و گفت : خوشبختانه روند توسعه كمي و كيفي در اين بخش قابل قبول بوده است.

دهقاني مهمترين مشكل ساخت و ساز در بم را نوسانات قيمت آهن عنوان كرد و گفت : با توجه به تلاش هاي صورت گرفته در بخش عرضه و فروش مصالح ساختماني با قيمت مصوب اما همچنان بالا بودن قيمت آهن عمده ترين مشكل ساخت و ساز در اين شهر است.

وي در رابطه با احداث راه هاي درون شهري و برون شهري اظهار داشت : تا كنون در زمينه احداث جاده هاي برون شهري كار جدي صورت نگرفته و به لحاظ عمران درون شهري نيز همچنان از برنامه تفصيلي عقب هستيم.

رئيس ستاد بازسازي مناطق زلزله زده بم با اشاره به پيشرفت فيزيكي بخش آموزش در بم گفت : با اعتبارات تخصيص يافته به اين بخش، تا فرا رسيدن سالگرد وقوع زلزله بم به پيشرفت 100 درصدي در بخش آموزشي دست پيدا خواهيم كرد.

دهقاني روند توسعه كمي و كيفي فضاهاي بهداشتي در بم را كند دانست و پيش بيني كرد تا 10 سال آينده فضاي بهداشتي مورد نياز براي ارايه خدمات به ساكنين بم احداث شود.

وي با اشاره به ميزان زياد نخاله و زباله در شهرستان بم تصريح كرد : حداقل تا 6 ماه بعد از اتمام بازسازي بم مي بايست زباله و نخاله از سطح شهر جمع آوري شود ، هر چند كه اعتباراتي كه تا كنون براي اين بخش در نظر گرفته شده كفاف هزينه هاي شهرداري را نمي دهد.