به گزارش خبرنگار مهر، اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران بعد از بازگشت از اردوی ایتالیا از ساعت ۱۸:۳۰ در پژوهشگاه شرکت نفت آغاز شد. با اعلام کارلوس کی روش، تمرین فقط در ۱۵ دقایق ابتدایی روی خبرنگاران و اصحاب رسانه باز بود که در این زمان اوسیانو کروز مربی تیم ملی به همراه سیدجلال حسینی و مسعود شجاعی با خبرنگاران مصاحبه کردند.

مهدی تاج هم امروز در تمرین حضور یافت و به بازیکنان و کادر فنی خوشآمد گفت. تاج در گفتگویش با خبرنگاران اعلام کرد تا فردا برند البسه تیم ملی نهایی و مشخص خواهد شد. وی همچنین از رونمایی اتوبوس تیم ملی خبر داد.

رامین رضائیان که امروز حضورش در پرسپولیس قطعی شد، سوژه اصلی بازیکنان تیم ملی بود. پژمان منتظری مدافع تیم ملی به شوخی به رضائیان گفت که پرسپولیس تو را می‌خواهد ولی به این تیم نرو!

نکته عجیب تمرین امروز تصادف خودروی کارلوس کی‌روش بود. در حالی که اتومبیل واحد مرکزی خبر قصد داشت محل تمرین را ترک کند، با اتومبیل پارک شده کی روش برخورد کرد که باعث بروز خسارتهایی هم شد.

افشین پیروانی مدیر تیم ملی دقایقی به صورت اختصاصی با مهدی تاج صحبت کرد. همچنین جواد نکونام هم با کارلوس کی روش جدا از سایر مربیان گفتگو کرد.