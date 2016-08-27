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۶ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۰۰

تریلی حامل چوب در محور هزارجریب نکا واژگون شد

تریلی حامل چوب در محور هزارجریب نکا واژگون شد

نکا - تریلی حامل چوب جنگلی در محور هزار جریب نکا منحرف و واژگون شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حوالی ساعت ۱۸ شنبه تریلی حامل چوب های جنگلی در محور هزار جریب حد فاصل بین سه راهی بندبن به صفل میان از مسیر خود منحرف و دچار واژگونی شد و خوشبختانه در این حادثه راننده این تریلی به طرز معجزه آسایی زنده و تنها در بخش مادی این حادثه دچار خسارت شده است.

کارشناسان راهنمایی و رانندگی نکا علت این حادثه را عدم  رعایت قوانین و مقررات اعمم از نداشتن کنترل راننده و سرعت زیاد در پیج تند اعلام و تصریح کردند همانطور که محور هزار جریب از جمله مهمترین محور ارتباطی روستائیان این بخش با شهرستان است لذا رانندگان باید با رعایت قوانین و مقررات و همچنین بالا بردن ایمنی سلامت و امنیت روستائیان و خود را حفظ کنند.

کد مطلب 3753636

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