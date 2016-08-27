اختتامیه مسابقات قرآنی اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی برگزارشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، امروز شنبه ششم شهریورماه، تب سیونهمین دوره مسابقات قرآنی استان بالا گرفت و شاهد رقابت شدید بین قاریان و حافظان قرآنی بودیم که از شهرستانهای مختلف به رقابت با یکدیگر پرداختند.
امروز آخرین روز سیونهمین دوره مسابقات قرآنی استان با رقابت در رشته حفظ کل و اذان ادامه داشت که متسابقین با حضور در این مسابقه به رقابت شدید با یکدیگر پرداختند.
متسابقین روز سوم، دیروز و صبح امروز در رشته حفظ رقابت سختی را پشت سر گذاشتند و طبق گفتوگو با داوران متسابقین با استعدادی در این دوره شرکت کرده بودند و توانستند بسیار خوش درخشند.
مجید باوردی، داور سیونهمین دوره مسابقات قرآن استان با بیان اینکه تعداد شرکتکنندگان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است، گفت: از بین این تعداد، افرادی هستند که نسبت به سال گذشه بسیار پیشرفت کرده و افزادی نیز هستند که علاوه بر درجا زدن، پسرفت نیز داشتهاند.
وی ادامه داد: نکته قابل توجه پیشرفت چشمگیر جوانان قرآنی در این مسابقات بوده است که نشان از توجه و اهتمام آنها به قرآن است.
داور این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: برخی از متسابقین با این ذهن که اگر صوت و لحن خوبی داشتهباشند میتوانند موفق باشند؛ در حالیکه همیشه از تجوید غافل بوده و آن را فدای صوت و لحن میکنند.
در حاشیه این مراسم حجتالاسلام علی مصائبی، مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان و روسای اوقاف و امورخیریه شهرستانها حضور داشتند که از نزدیک شاهد برگزاری مسابقات بودند و در ادامه حجتالاسلام مصائبی، در گفتوگوی صمیمی با هیئت داوران روند برگزاری را و انتقادات و پیشنهادات لازم در جهت کسب نتایج مطلوب جویا شد.
گفتنی است، مسابقات استان در بخش خواهران بعد از ظهر امروز تا اذان مغرب و عشاء در رشته حفظ و ترتیل ادامه خواهد داشت و همچنین کرسی اذان در بخش برادران تا ۲۱ شب ادامه خواهد داشت.
یادآور میشود، مراسم اختتامیه سیونهمین دوره مسابقات قرآن استان فردا، هفتم شهریورماه از ساعت ۱۰ صبح در سالن مجتمع فرهنگی هنری ۲۹ بهمن با حضور مسئولان استانی از جمله استاندار آذربایجانشرقی و پیام نماینده ولی فقیه در استان آیت الله مجتهد شبستری برگزار خواهد شد و همچنین نفرات برتر هر رشته که به مسابقات کشوری راه یافتهاند اعلام خواهد شد.
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