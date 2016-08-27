به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم بهره برداری از این طرحها، معاون استاندار یزد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان و جمعی از مسئولان شهرستان تفت حضور داشتند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد با اشاره به اینکه در شهرک صنعتی تفت ۵۸ واحد تولیدی مستقر هستند، اظهار داشت: این واحدها ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۸۰۰ نفر را دارا هستند.
سیدمسعود عظیمی با بیان اینکه امروز یکی از واحدهای خوشه نساجی در این شهرک فعال شده است، افزود: این واحد ظرفیت تولید سالانه پنج هزار مترمربع انواع ترمه را داراست و برای ۱۰ نفر نیز اشتغال ایجاد کرده است.
عظیمی در مورد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی تفت نیز با اشاره به اینکه این تصفیه خانه، پنجمین تصفیهخانه فاضلاب در شهرکهای صنعتی استان یزد است، بیان کرد: تصفیه خانه شهرکهای صنعتی صنعتی مهریز، جهان آباد، میبد و ناحیه صنعتی مروست بهره برداری شده و تصفیه خانه شهرک صنعتی اردکان نیز مراحل اجرا را می گذارند.
وی در مورد مشخصات فنی این تصفیه خانه نیز بیان کرد: با بهره برداری از این تصفیه خانه، امکان تصفیه ۳۵۰ مترمکعب فاضلاب در شبانهروز فراهم میشود که صرف توسعه فضای سبز این شهرک خواهد شد.
عظیمی، هزینه اجرای این تصفیه خانه را بالغ بر ۴۲ میلیارد ریال از محل اعتبارات شرکت شهرکهای صنعتی استان یزد اعلام کرد.
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