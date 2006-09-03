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۱۲ شهریور ۱۳۸۵، ۱۲:۲۵

رئيس سازمان سنجش در گفتگوي اختصاصي با مهر :

نتايج كنكور سراسري اوايل هفته آينده اعلام مي شود

نتايج كنكور سراسري اوايل هفته آينده اعلام مي شود

نتايج آزمون سراسري قطعا در اين هفته اعلام نمي شود و سازمان سنجش تلاش مي كند نتايج قطعي را اوايل هفته آينده اعلام كند.

دكتر " عبدالرسول پورعباس " در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: در زمينه اعلام نتيجه نهايي، امور مربوط به سازمان سنجش اعلام شده است و سازمان در انتظار برخي اطلاعات از آموزش و پرورش و داوطلبان داراي سهميه ايثارگران است.

وي اظهار داشت: اطلاعات مذكور در زمينه مراكز تربيت معلم و انتخاب رشته مجدد داوطلبان با سهميه ايثارگران چهارشنبه اين هفته به سازمان سنجش مي رسد و سازمان قطعا نمي تواند در اين هفته نتايج را اعلام كند.

به گزارش مهر، آزمون سراسري سال 1385 با رقابت يك ميليون و 647 هزار و 627 داوطلب ورود به دانشگاه ها در گروه هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، هنر، علوم تجربي، زبان هاي خارجي و علوم انساني در 375 شهرستان مختلف كشور و 15 كشور خارجي برگزار شد.

كشورهاي امارات متحده عربي، كويت، قطر، سوريه، لبنان، تركيه، آذربايجان، پاكستان، آلمان، انگليس، ايتاليا، فرانسه، مالزي، ژاپن و هندوستان 15 كشوري بود كه آزمون سراسري دانشگاه ها در سال 1385 به طور همزمان در آنها برگزار شد.

کد مطلب 375366

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