نخست وزیر مصر ۵ وزیر دولت خود را تغییر خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر مصر در صدد است تا برخی از وزرای دولت خود را تغییر دهد و کابینه را دستخوش تحولاتی کند.

بر اساس این گزارش «شریف اسماعیل» نخست وزیر مصر در صدد است در اوایل ماه آینده و پس از بازگشت «عبدالفتاح السیسی» رئیس جمهور این کشور از چین، ۵ نفر از وزرای کابینه خود را تغییر دهد.

در همین راستا یکی از منابع آگاه و نزدیک به دولت مصر اعلام کرد که وزارت خانه های بهداشت، آموزش و پرورش، آموزش عالی، گردشگری و سرمایه گذاری شاهد تحولاتی خواهند بود و احتمال دارد که وزارت راه و ترابری نیز دچار تغییراتی گردد.

وزارت خانه های مذکور در حوزه کاری خود دچار کم کاری ها و مشکلاتی بوده اند که نخست وزیر این کشور را به اعمال تغییر در ترکیب وزرا واداشته است.