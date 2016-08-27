مسابقات قایق های بادبانی نیروهای مسلح در تنگه هرمز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیروی دریایی سپاه، ناوسالار سوم پاسدار علی اصغر محمودی بیان داشت: در این دوره از مسابقات، نفرات و تیم های برتر از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح و... طی دو روز در آب های آزاد تنگه هرمز به رقابت خواهند پرداخت.

وی عنوان کرد: در این دوره از مسابقات نفرات و تیم های برتر قایقرانی- قایق های بادبانی- نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین نفرات برگزیده برای حضور در اردوی آمادگی تیم منتخب قایق های بادبانی نیروهای مسلح برای اعزام به مسابقات قایق های بادبانی ارتش های جهان(سیزم) که در کراچی پاکستان برگزار خواهد شد، شناسایی و معرفی خواهند شد.

محمودی خاطرنشان کرد: مرحله نهایی این دوره از مسابقات در روز سه شنبه نهم شهریور ماه جاری با حضور نفرات و تیم های برتر نیروهای مسلح و به میزبانی نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز برگزار می شود.

گفتنی است رئیس هیئت قایقرانی – قایق های بادبانی- نیروهای مسلح دریادار پاسدار علی اکبر خراتیان این مسابقات را در ارتقای آمادگی جسمانی نیروهای مسلح در اجرای مأموریتهایی که به طور ملموس با دریا سر و کار دارد بسیار تأثیرگذار دانست و از روند رو به رشد این رشته از رقابت های مهیج آبی اظهار رضایت کرد.