وزرای دولت مدافع سیاست های رئیس جمهور نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قدرت الله علیخانی شنبه شب در همایش ارمغان اعتدال که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در قزوین برگزار شد با گرامیداشت هفته دولت خاطر نشان کرد: رجایی و باهنر افتخار ایران اسلامی هستند و افرادی که از نزدیک با آنها آشنایی داشتند می دانند این افراد بر ریاست غلبه کردند.

علیخانی با اشاره به بخشی از زندگی نامه شهید رجایی و باهنر عنوان کرد: شهید رجایی و شهید باهنر مورد اعتماد حضرت امام و ملت ما بودند که نهایتا به دست منافقین به شهادت رسیدند، و همین نحوه شهادت نشان از میزان محبوبیت آنها در بین مردم است.

وی با اشاره به برنامه سفرهای استانی ریاست جمهوری اظهار داشت: استان قزوین استانی صنعتی و کشاورزی است که در حال حاضر مشکلات زیادی دارد و امیدواریم سفر ریاست جمهوری به استان قزوین بتواند منشا خیر و برکات برای این استان باشد.

علیخانی خطاب به معاون حقوقی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: مردم استان قزوین جزو استان های برتر در انتخاب آقای روحانی بوده اند، بنابراین از رئیس جمهور منتخب خود انتظار دارند سفر به این استان را در اولویت برنامه های خود قرار دهد این در حالی است که در آخرین روزهای دولت آقای روحانی در دوره اول قرار داریم ولی تاکنون ایشان سفری به قزوین نداشته اند.

مشاور پارلمانی رئیس جمهور گفت: استان قزوین بیش از ۹۰۰ روستا را در خود جای داده است که بخش قابل توجهی از آن روستاهای محروم هستند و نیاز به مساعدت های مالی شخص رئیس جمهور برای خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به این روستاها داریم.