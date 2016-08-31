ورامین مرکزپرورش اردک/تولید کنندگان در انتظار حمایت مسئولان

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمدحسن محمودی: شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی تولیدی و اقتصادی هر منطقه رسالت خطیری است که بر عهده برنامه ریزان، تصمیم گیران و مسئولان است.

بدون تردید شناسایی استعداد هر منطقه برای تولید و پرورش محصولات خاص، می‌تواند قدم مؤثری برای استفاده از توانمندی‌های کشور در عرصه‌های مختلف اقتصادی باشد.

شهرستان ورامین نیز در جنوب شرقی استان تهران از ظرفیت‌های بسیار بالای در تولید برخی محصولات کشاورزی و دامی برخوردار بوده که اغلب برای مردم ناشناخته است.

ورامین قطب اصلی پرورش اردک در ایران

به عقیده کارشناسان و فعالان اقتصادی، شهرستان ورامین می‌تواند در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی حرف‌های فراوانی برای گفتن داشته باشد که علاوه بر کمک به رشد و توسعه استان تهران، قدم مؤثری نیز در اشتغال‌زایی جوانان محسوب می‌شود.

پرورش جوجه اردک در ورامین

بسیاری منطقه ورامین را با دشت‌های حاصلخیز و دستان پینه‌بسته کشاورزان آن می‌شناسند، درحالی‌که ورامین در حوزه‌هایی نظیر پرورش اردک و جوجه اردک، قطب اصلی کشور به‌حساب می‌آید.

اگر درگذشته شهرستان ورامین با تولید برخی محصولات نظیر گندم، جو، صیفی‌جات، محصولات دامی و لبنی شناخته می‌شد، امروز به همت کشاورزان و فعالان اقتصادی این منطقه، ورامین توانسته در حوزه تولید محصولاتی نظیر پسته، زعفران، عسل، ماهی و اردک به موفقیت‌های بزرگی برسد.

حضور ۷۰ درصدی ورامین در بازار جوجه اردک ایران

مشتری‌های جوجه اردک ورامین فقط منحصر به پایتخت و شهرستان‌های استان تهران نمی‌شود، بلکه این شهرستان توانسته محصولات خود را به استان‌های مختلف کشور نظیر اصفهان، گیلان و مازندران ارسال کند.

بر اساس آمارهای ارائه‌شده، شهرستان ورامین توانسته به همت فعالان حوزه پرورش جوجه اردک، بیش از ۷۰ درصد نیاز کشور در این زمینه را تأمین کند و امروز باید ورامینی‌ها حوزه صادرات این محصول را نشانه بروند.

ورامین می‌تواند در حوزه پرورش جوجه اردک درخشش بیشتری داشته باشد

مجتبی تاجیک فعال اقتصادی، در این زمینه با اشاره به سودآوری موجود در حوزه پرورش جوجه اردک اظهار داشت: با توجه به سودآوری که در پرورش جوجه اردک وجود دارد، علاقه‌مندان بیشتری به سمت‌وسوی این حوزه گرایش پیدا می‌کنند.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید که بر این نکته که می‌توان فعالان تولیدی و اقتصادی بیشتری را در این عرصه وارد کرد، افزود: با توجه به بیماری کم و سودآوری خوبی که در این حوزه است، می‌توان فعالان اقتصادی و تولیدی بیشتری را جذب کرد.

تاجیک با اشاره به این نکته که پرورش جوجه اردک یکی از توانمندی‌ها و استعدادهای شهرستان ورامین محسوب می‌شود، ادامه داد: شهرستان ورامین در برخی حوزه‌های تولیدی و اقتصادی از توانمندی و استعداد بالقوه‌ای برخوردار بوده که یکی از مهم‌ترین این عرصه‌ها، پرورش جوجه اردک است.

وی، آینده صنعت پرورش جوجه اردک در ورامین را با توجه به ظرفیت‌های موجود در این منطقه خوب توصیف و اضافه کرد: بدون تردید توجه ویژه به فعالان اقتصادی و تولیدی شهرستان ورامین در عرصه پرورش جوجه اردک، می‌تواند آینده درخشان‌تری را برای این صنعت در ورامین ایجاد کند.

تاجیک با اشاره به این نکته که باید ورامین در حوزه صادرات جوجه اردک نیز فعال شود، یادآور شد: شهرستان ورامین همان‌طور که توانسته در بازارهای داخلی، مشتریان متعددی را برای خود دست‌وپا کند و به‌عنوان قطب اصلی پرورش جوجه اردک ایران به‌حساب آید، می‌تواند در عرصه صادرات این محصول نیز بدرخشد.

وی با اشاره به برکات و دستاوردهای ورود ورامین به عرصه صادرات جوجه اردک گفت: ورود ورامین به عرصه صادرات جوجه اردک می‌تواند علاوه بر ایجاد ارزآوری برای شهرستان و استان، زمینه اشتغال‌زایی و توسعه هر چه بیشتر منطقه را فراهم آورد.

تاجیک با تأکید بر نام‌گذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل متذکر شد: بدون تردید توجه به توسعه برخی بخش‌های اقتصادی و تولیدی توانمند در ورامین نظیر پرورش جوجه اردک، می‌تواند به توسعه منطقه کمک شایانی کند.

محمد حسین تاجیک رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که هم اکنون تولیدکنندگان توانمندی در حوزه پرورش جوجه اردک فعالیت می کنند، اظهار داشت: پرورش جوجه اردک از جمله بخش های اقتصادی و تولیدی است که ورامین توانسته در آن به موفقیت های خوبی دست پیدا کند.

ورامین مستعد پرورش جوجه اردک در ایران

وی با اشاره به موفقیت شهرستان ورامین در تولید و پرورش جوجه اردک افزود: موقعیت جغرافیایی و توانمندی شهرستان ورامین، مستعد پرورش جوجه اردک محسوب می شود و علاقه مندان به این حوزه توانسته اند از فرصت به دست آمده استفاده کرده و به تولید موفق در این بخش برسند.

تاجیک با تأکید بر این نکته که امروز ورامین قطب اصلی پرورش جوجه اردک ایران محسوب می شود، گفت: امروز باید ورامین را قطب اصلی تولید و پرورش جوجه اردک در کشور دانست و امروز ورامین نامی مطرح در عرصه تولید و پرورش جوجه اردک است.

ارسال جوجه اردک های پرورشی ایران به استان های مختلف کشور

رییس جهاد کشاورزی شهرستان ورامین با اشاره به میزان تولید و پرورش جوجه اردک در این منطقه یادآور شد: بر اساس آمارهای به دست آمده، شهرستان ورامین تولید ۲۲ میلیون قطعه جوجه اردک را به نام خود ثبت کرده و از این حیث به عنوان قطب اصلی در ایران به حساب می آید.

وی با اشاره به این نکته که بازار جوجه اردک در اختیار ورامین است، گفت: امروز جوجه اردک های پرورشی در ورامین به شهرستان ها و استان های مختلف کشور از جمله اصفهان و شهرهای شمالی ارسال می شود.

به هر ترتیب پرورش جوجه اردک می تواند یکی از عرصه های توسعه اقتصادی ورامین محسوب شود که علاوه بر اشتغالزایی برای جوانان و علاقه مندان جویای کار، زمینه حضور هر چه بیشتر محصولات ورامین در عرصه صادرات را فراهم آورد.

بدون تردید در سال جاری که به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده است، باید از همه ظرفیت های موجود برای تحقق منویات رهبری استفاده کرد، استعداد و ظرفیت هایی که به وفور در ورامین یافت می شود.