مجادله اعضا در حضور فرماندار/ زور حامیان شهردار گرگان چربید

به گزارش خبرنگار مهر، سیصد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان شامگاه شنبه با حضور تمامی اعضا، فرماندار و شهردار و مدیران شهری به صورت رسمی و علنی در صحن شورا برگزار شد.

شهروندان و خبرنگاران پس از مدت ها شاهد حضور تمامی ۱۳ عضو شورا در جلسات هفتگی بودند که این اتفاق در سال جاری بسیار کم رخ داده است. از طرفی غیبت های متوالی پنج عضو موسوم به حامی شهردار در جلسات هفتگی و فوق العاده موجب به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا و در نتیجه تعطیلی جلسات شده بود.

زهرا نورا رئیس شورا نیز سخنانش را با تکیه بر همین موضوع آغاز کرد و تشکیل جلسات هفتگی پس از هفت نوبت را به فال نیک گرفت. نورا همچنین از سیدعباس حسینی فرماندار گرگان به علت حضور در جلسه و پیگیری اتفاقات شورای شهر قدردانی کرد.

زورآزمایی حامیان در مقابل فرماندار!

رای گیری درباره تعداد جلسات فوق العاده نخستین محل جدل اعضا در مقابل دیدگان فرماندار بود. رئیس شورا بدون درنظر گرفتن نظرات مخالف، چهار جلسه فوق العاده را به رای گذاشت که این موضوع با ابراز مخالفت اعضای حامی شهردار همراه شد.

تمامی پنج عضو همصدا خواستار توضیح رئیس برای علت چنین تصمیمی شدند که نورا در پاسخ آنها بررسی نزدیک به ۵۰ نامه و لایحه از قبل انباشته شده را به عنوان دلیل اصلی بیان کرد.

از آنجایی که تنها هشت عضو به برگزاری چهار جلسه فوق العاده رای موافق داده بودند و تعداد رای دهندگان به حدنصاب لازم نرسید (۹ رای) فرماندار پیشنهاد کاهش تعداد جلسات را داد.

با موافقت زهرا نورا این بار برگزاری سه جلسه فوق العاده به رای گذاشته شد که مطابق انتظار با اصطکاک طیف حامی شهردار به تصویب نرسید. دسته پنج نفره شورای شهر خواستار برگزاری دو جلسه آن هم تنها برای تعیین هیئت رئیسه سال آخر پارلمان محلی بودند.

نظر گروه پنج نفره تامین شد

نظر تحمیلی حامیان به مذاق حسینی و نورا خوش نیامد اما از آنجایی که برای مشخص کردن هیئت رئیسه تنها تا پایان هفته جاری فرصت باقی است، به خواسته آنها تمکین کردند. البته حسینی که همواره در راستای ایجاد فصل مشترک همدلی و همنوایی در بین اعضای شورا سخن می گفت خطاب به گروه پنج نفره اظهار کرد که نمی توانید برای موضوع جلسات فوق العاده تعیین تکلیف کنید و باید به دستور جلسه احترام بگذارید.

حسین ربیعی رئیس سابق شورا به عنوان سخنگوی گروه حامی، درباره پافشاری گروه پنج نفره بر کاهش تعداد جلسات فوق العاده گفت: طبق قانون هرماه باید دو جلسه فوق العاده برگزار شود و ما نمی توانیم بیش از آن در جلسات شرکت کنیم بنابراین جلسات گذشته نیز غیرقانونی بوده و به همین خاطر از شرکت در آن امتناع کردیم.

رویکرد دفاعی هشت عضو از سر ناچاری!

یکی از نکات جالب توجه به کرسی نشستن مجدد نظرات طیف حامیان بود. گروه پنج نفره که در تعداد تشکیل جلسات فوق العاده نظر خود را تحمیل کردند این بار با درخواست کنایه آمیز نورا مبنی بر مشخص کردن روزهای برگزاری این جلسات نیز قدرت خود را نشان دادند و همه اعضا ملزم شدند طبق نظر پیشنهادی گروه متحد حامی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در جلسات فوق العاده شرکت کنند.

به نظر می رسد احتیاج هشت عضو منتقد شهردار به کسب حداقل یک رای از طیف مقابل برای تصویب لوایح آنها را در حالت تدافعی قرار داده و به همین دلیل زیربار خواسته های تحمیلی گروه پنج نفره می روند.

در این میان ربیعی که خواسته های خود و گروهش را برآورده شده دید با خنده خطاب به نورا گفت: اگر در جلسه هیئت رئیسه به عنوان رئیس نامزد شود تمامی پنج نفر به او رای خواهند داد! که البته نورا تصریح کرد دیگر ریاست شورا را نمی پذیرم.

فرار طیف حامی از توضیح دلایل غیبت های متوالی

در ادامه فضای حاکم آرام شده بود که البته نقش حسینی در آرامش موجود بی بدیل بود. سپس تعدادی نامه و لوایح شهری قرائت شد اما دستور دیگر جلسه محلی برای مجادله بعدی اعضا شد.

زهرا نورا در حضور فرماندار به بازخوانی رفتار و گفتار اعضای گروه پنج نفره و غیبت های متوالی آنها پرداخت و خواستار توضیح آنها شد که ربیعی بیان کرد هیچ غیبت غیرموجهی نداشته است!

با پیشنهاد حسینی و موافقت نورا مقرر شد تمامی اعضای غایب در جلسات گذشته در جلسه بعدی درباره علت غیبت های موجه یا غیرموجه خود توضیح ارائه دهند. طیف حامی اما زیربار چنین خواسته ای نرفتند و خطاب به فرماندار گفتند که جلسات تشکیل شده به هیچ عنوان قانونی نبوده که بخواهیم در آن شرکت کنیم!

تهدید به رسانه ای کردن تخلفات رئیس!

جرجانی به گلایه از فرماندار پرداخت و تاکید کرد در جلسات غیرقانونی شورا شرکت نکرده و نیازی نیست که درباره غیبت خود توضیح ارائه کند.

ربیعی نیز گریزی به دوران ریاست خود زد و گفت در آن دوران خویشتنداری کرده و غیبت های اعضا را گزارش نمی کرده وگرنه آنها نیز باید جوابگو باشند.

در این میان فائزه عبدالهی با صدای بلند سعی در اثبات حقانیت خود داشت. عبدالهی که به نظر می رسید به شدت نسبت به عملکرد رئیس شورا ناراضی است با بیان تهدیدآمیز گفت: هراندازه که در قبال تخلفات شما (رئیس و برخی اعضا) سکوت کرده ایم کافی است و از این به بعد تمامی موارد را رسانه ای می کنم!

در نهایت این جلسه که به نوعی آخرین جلسه سال سوم مدیریت شورای دوره چهارم بود پس از گذشت ۱۴۰ دقیقه به کار خود پایان داد.