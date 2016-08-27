آماده تولید ۱۰ فیلم در حوزه سلامت هستیم/ تجلیل از درخشنده و جوان

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم ابراهیم داروغه زاده دبیر این جشنواره گفت: بیش از یک سال است که برای برگزاری این جشنواره تلاش می کنیم و در طول این مدت سعی کردیم تا جشنواره ای برای ارتقای سلامت مردم راه اندازی کنیم.

وی تاکید کرد: پیش از آنچه که فکر می کردیم این جشنواره از سوی هنرمندان، فعالان حوزه بهداشت، سازمان های مردم نهاد و مردم مورد استقبال قرار گرفت. در این میان موسسه آوای هنر سلامت در آغاز راهی بی پایان است و تلاش بسیاری در تولید آثار موثر در حوزه سلامت دارد و همین جا اعلام می کنم که با حمایت وزارت بهداست آماده تولید ۱۰ فیلم در حوزه سلامت هستیم.

در ادامه مراسم هادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نیز گفت: مهمترین نکته در برگزاری این جشنواره این است که جشنواره ای موضوعی برگزار شده است که دغدغه آحاد مردم ما است. جشنواره فیلم «سلامت» به دنبال این است تا زمینه ای را ایجاد کند که آثار بیشتری در حوزه سلامت تولید شود. امیدوارم این جشنواره استقرار پیدا کند و در سال های آینده تولیدات خوبی داشته باشیم.

در ادامه این مراسم از پوران درخشنده کارگردان سینما با حضور هاشمی وزیر بهداشت و ایازی معاون وزیر بهداشت و داروغه زاده تجلیل شد.

سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت با گرامیداشت یاد و خاطره داوود رشیدی گفت: از همه عزیزانی که تیم وزارت بهداشت را در رونق بخشی به این جشنواره یاری کردند، سپاسگزارم. امیدوارم این طلیعه ای برای اقدامات بهتر و بر جسته تر باشد. ما باید مردم را در حوزه سلامت توانمند کنیم و امیدوارم این جشنواره تداوم داشته باشد و شاهد نقش آفرینی بیشتر هنرمندان در این جشنواره باشیم.

پوران درخشنده نیز در سخنانی بیان کرد: خوشحالم که اینجا هستم و از سوی وزیر بهداشت تقدیر می شوم. مدت ها فکر می کردم با آمدن دکتر هاشمی اتفاق های خوبی برای مردم جامعه رخ داده است و او به عنوان وزیر و پزشک در همه مسایل ورود می کند.

پوران درخشنده: امیدوارم روزی بودجه درمان را صرف آموزش و پیشگیری کنیم

وی ادامه داد: زمانی که کلید این جشنواره زده شد گفتم چه خوب و چه بجا جشنواره ای فرهنگی برگزار می شود چرا که جشنواره ای با موضوع سلامت جسم و روان است و خوشحالم امروز شنیدم که قرار است از فیلمسازان در خصوص تولید با موضوع سلامت حمایت شود. جامعه ما نیازمند ساخت فیلم هایی در حوزه سلامت روان است زیرا بسیاری از آسیب های اجتماعی ما به دلیل نبود آگاهی در خانواده ها است. ما نیازمند این هستیم که بتوانیم با ابزار هنر به برخی از تابوها در مسایل اجتماعی نزدیک شویم و درباره آنها حرف بزنیم و خوشبختانه وزارت بهداشت هم این دغدغه را دارد. امیدوارم روزی برسد که بودجه ای که صرف درمان می کنیم صرف آموزش و پیشگیری کنیم.

رامبد جوان: «خندوانه» نیاز به استراحت دارد

مراسم تقدیر از رامبد جوان برای ساخت برنامه «خندوانه» بخش دیگر مراسم بود. رامبد جوان با اشاره به اینکه کاش عباس کیارستمی نیز در این مراسم حضور داشت، گفت: در حال حاضر به آخرین قسمت های این فصل «خندوانه» نزدیک شده ام و در حال حاضر گروه ما بسیار خسته است و همه ما در خندوانه نیازمند استراحت هستیم. البته ایده زیاد داریم اما نیاز به استراحت داریم.

وی با خطاب به وزیر بهداشت عنوان کرد: جناب وزیر من بارها با روش های مختلف خواستم تا شما به «خندوانه» بیایید باز هم از شما در این مراسم برای حضور در «خندوانه» دعوت می کنم چرا که مردم ما نیاز دارند افرادی مانند شما در این برنامه حضور داشته باشند. «خندوانه» ابعاد و تاثیرگذاری بسیاری در جامعه دارد و اگر فکر می کنید ممکن است در این برنامه کاری کنیم که به شان شما بربخورد نگران نباشید ما به خوبی و در کنار خانواده های خود تربیت شده ایم که می دانیم با یک وزیر چگونه برخورد کنیم.

آقای وزیر با اینکه می دانم به «خندوانه» نمی آیید ولی به خاطر مردم بیایید!

رامبد جوان با اشاره به اینکه مردم به ما اعتماد دارند، تاکید کرد: البته این را می دانم که شما به این برنامه نمی آیید اما این را بدانید هر شب از ۵۰۰ مهمانی که به برنامه ما می آیند ۱۰ نفر هستند که می گویند قرص های اعصاب خود را ترک کردند و یا دیگر از مواد مخدر مصرف نمی کنند و یا مشکلشان با همسرشان برطرف شده است. البته در دوران ما «خندوانه» نبود.

این بازیگر و مجری بیان کرد: ما مردم محجوبی هستیم که فقط باید نازمان کنند در چنین شرایطی نه معتاد می شویم و نه به کسی تجاوز می کنیم. مردم ما به راحتی و به آسانی می توانند شاد شوند.

وزیر بهداشت نیز که برای تقدیر از جوان روی صحنه آمده بود گفت: به همه هموطنان عزیزی که به فکر مردم هستند به خصوص رامبد جوان و گروه «خندوانه» که به مسئولیت اجتماعی خود نسبت به مردم آگاه هستند و در حوزه های مختلفی در بخش سلامت فعالیت می کنند، افتخار می کنم. من هم امیدوارم هر آنچه از دستم بر می آید در حوزه سلامت انجام دهم.

در پایان این بخش رامبد جوان از وزیر بهداشت خواست تا با هم روی صحنه سلفی بگیرند.

در فواصل این برنامه برندگان بخش های مختلف معرفی شدند. اجرای موسیقی توسط گروه «دال» هم از بخش های دیگر مراسم بود.