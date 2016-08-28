استرس علت اصلی مرگ زنان مبتلا به بیماری قلبی

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه اِموری آتلانتا برای حدود ۷۰۰ زن و مرد مبتلا به بیماری قلبی، یک سخنرانی عمومی پراسترس از لحاظ روانی برگزار کردند. سپس جریان خون به سوی قلب آنها را اندازه گیری کردند.

به دکتر ویولا واکارینو، زنان ۵۰ سال و جوان تر حدود ۴ برابر مردان همسن و سال خود یا زنان مسن تر با کاهش جریان خون به سوی قلب شان مواجه شدند.

به گفته وی، کاهش جریان خون موسوم به میوکاردیال ایسکمیک، می تواند موجب بروز حمله قلبی شود.

واکارینو در این مورد می گوید: «به نظر می رسد زنان جوان تر بیش از مردان و زنان مسن تر مستعد تاثیرات ناشی از استرس بر قلب شان هستند.»

کارشناسان همواره می دانستند که زنان جوان تر بیش از مردان همسن و سال خود پیامدهای بدتری را بعد از حمله قلبی تجربه می کنند، اما قادر به توضیح کامل آن نبودند.

در این مطالعه، محققان ۶۸۶ بیمار بین ۳۴ تا ۷۹ سال را که مبتلا به بیماری قلبی دائم بودند ارزیابی کردند. برخی از آنها دچار حملات قلبی شده بودند و برخی دیگر شرایطی نظیر آنژین قلبی (درد قفسه سینه) داشتند.

محققان از این افراد خواستند تا در مورد موضوع تعیین شده سخنرانی کنند. به حضار هم گفته شده بود که واکنش مثبتی نسبت به آنها نشان ندهند تا بر میزان استرس شان افزوده شود.

انجام آزمایشات تصویربرداری قبل و بعد از سخنرانی آشکار ساخت که زنان جوان تر در مقایسه با مردان همسن و سال خود دارای کاهش بیشتر جریان خون به سوی قلب بودند.

کاهش جریان خون در یک سوم زنان ۵۰ سال یا جوان تر مشاهده شد، اما فقط در ۸ درصد از مردان این رده سنی این کاهش مشاهده شد.

از اینرو محققان عنوان می کنند استرس فاکتور مهمی برای زنان مبتلا به بیماری قلبی است.